Трамп или Харрис: кого из кандидатов больше всего поддерживают звезды шоу-бизнеса США (инфографика)

Республиканец Трамп выигрывает у демократа Харрис по количеству подписчиков в соцсетях, но звезды-сторонники вице-президента имеют больше фолловеров в Instagram, чем трамписты.

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Уже через неделю в США состоятся выборы президента. Между главными претендентами Дональдом Трампом и Камалой Харрис продолжается ожесточенная гонка, во время которой они активно пытаются привлечь на свою сторону известных людей, в частности, звезд шоу-бизнеса. Чья армия фанатов в Instagram больше, говорится в материале "Слово и Дело".

У кандидата от Демократической партии США Камалы Харрис в Instagram 18,7 млн фолловеров, тогда как республиканец Дональд Трамп опережает ее по количеству сторонников в соцсети. Он имеет 29,9 млн подписчиков.

Кто из американских звезд поддерживает Харрис

Певица Ариана Гранде, которая имеет 376 млн подписчиков в Instagram, выразила свои политические предпочтения. Она симпатизирует Камале Харрис и на днях она досрочно проголосовала на выборах во Флориде, о чем сообщила в своем сториз.

Певица Бейонсе с 314 млн подписчиков в Іnstagram тоже поддерживает Харрис. Она разрешила ей использовать свою песню Freedom в рамках предвыборной кампании.

Самая богатая певица по версии Forbes Тейлор Свифт с армией фанатов в 283 млн тоже активно поддерживает Харрис.

Также свою поддержку вице-президенту США выразили певицы Дженнифер Лопес (250 млн подписчиков), Кэти Перри (205 млн), Карди Би (165 млн), Деми Ловато (154 млн) и Билли Айлиш (120 млн).

Публично кандидатуру Камалы Харрис поддержал актер Леонардо Ди Каприо, у которого в Instagram 61,2 млн фолловеров, певец Бэд Банни с 45,7 млн подписчиков.

Недавно голосовать за кандидата от Демократической партии призвал рэпер Эминем, на которого в Instagram подписаны 45,2 млн человек, и актриса Дженнифер Энистон с 44,8 млн подписчиков.

Кто из американских звезд поддерживает Трампа

Трамп проигрывает Харрис в поддержке селебритис. Больше всего фолловеров в Instagram у тех, кто поддерживает республиканца, у рэпера Snoop Dogg — 89 млн.

Также кандидатуру Трампа поддержали певец Ануэль АА с 38,3 млн подписчиков, телеведущая Эмбер Роуз (24,1 млн), певцы Канье Уэст (20,4 млн), Лил Памп (13,8 млн) и Джастин Квилс (8,5 млн).

Активно поддержали кандидатуру экс-президента США также актер Халк Хоган, актриса Ришель Райан, певец Билли Рэй Сайрус, певец Джейсон Олдин, актер Закари Лев и певец Кид Рок. Впрочем, аудитория подписчиков этих звезд в Instagram небольшая.

Напомним, что в Филадельфии прошло мероприятие в поддержку кандидата в президенты США Камалы Харрис. Ее кандидатуру поддержал ряд актеров — Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, Керри Вашингтон, Тесса Томпсон и другие.