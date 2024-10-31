Трамп чи Гарріс: кого з кандидатів найбільше підтримують зірки шоу-бізнесу США (інфографіка)

Республіканець Трамп виграє у демократки Гарріс за кількістю підписників у соцмережах, але зірки-прихильники віцепрезидентки мають більше фолловерів в Instagram, ніж трампісти.

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Вже за тиждень в США відбудуться вибори президента. Між головними претендентами Дональдом Трампом та Камалою Гарріс триває запекла гонка, під час якої вони активно намагаються залучити на свій бік відомих людей, зокрема зірок шоу-бізнесу. Чия армія фанатів в Instagram більша, йдеться в матеріалі "Слово і Діло".

У кандидатки від Демократичної партії США Камали Гарріс у Instagram 18,7 млн фолловерів, тоді як республіканець Дональд Трамп випереджає її за кількістю прихильників в соцмережі. Він має 29,9 млн підписників.

Хто із американських зірок підтримує Гарріс

Співачка Аріана Гранде, яка має 376 млн підписників у Instagram, висловила свої політичні вподобання. Вона симпатизує Камалі Гарріс і днями вона достроково проголосувала на виборах у Флориді, про що повідомила у своєму сторіз.

Співачка Бейонсе з 314 млн підписниками в Іnstagram теж підтримує Гарріс. Вона дозволила їй використовувати свою пісню Freedom у межах передвиборчої кампанії.

Найбагатша співачка за версією Forbes Тейлор Свіфт із армією фанатів у 283 млн теж активно підтримує Гарріс.

Також свою підтримку віцепрезидентці США висловили співачки Дженніфер Лопес (250 млн підписників), Кеті Перрі (205 млн), Карді Бі (165 млн), Демі Ловато (154 млн) та Біллі Айліш (120 млн).

Публічно кандидатуру Камали Гарріс підтримав актор Леонардо Ді Капріо, у якого в Instagram 61,2 млн фолловерів, співак Бед Банні з 45,7 млн підписників.

Нещодавно голосувати за кандидатку від Демократичної партії закликав репер Емінем, на якого у Instagram підписані 45,2 млн осіб, та акторка Дженніфер Еністон із 44,8 млн підписників.

Хто з американських зірок підтримує Трампа

Трамп програє Гарріс у підтримці селебрітіс. Найбільше фолловерів у Instagram у тих, хто підтримує республіканця, у репера Snoop Dogg – 89 млн.

Також кандидатуру Трампа підтримали співак Ануель АА із 38,3 млн підписників, телеведуча Ембер Роуз (24,1 млн), співаки Каньє Вест (20,4 млн), Ліл Памп (13,8 млн) та Джастін Квілс (8,5 млн).

Активно підтримали кандидатуру експрезидента США також актор Галк Гоган, акторка Рішель Раян, співак Біллі Рей Сайрус, співак Джейсон Олдін, актор Закарі Лев та співак Кід Рок. Втім, аудиторія підписників цих зірок у Instagram невелика.

Нагадаємо, що у Філадельфії пройшов захід на підтримку кандидатки в президенти США Камали Гарріс. Її кандидатуру підтримала низка акторів — Роберт Де Ніро, Леонардо Ді Капріо, Керрі Вашингтон, Тесса Томпсон та інші.