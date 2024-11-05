Очільник Кремля, за словами журналістів, не довіряє представнику Республіканської партії. Ба більше, багаторічний соратник Володимира Путіна Дмитро Медведєв сумнівається, що Трамп зможе зупинити бойові дії в Україні на користь Москви.

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Хоча загальноприйнятою думкою вважають те, що Кремль більше підтримує кандидатуру в президенти США Дональда Трампа, реальність для РФ така, що жоден із двох можливих майбутніх президентів навряд чи забезпечить усе, що хоче Москва. Про це пише видання Politico.

Так, наприклад, Трамп після своєї першої президентської кампанії кандидат від Республіканської партії користувався певним захопленням Москви. Точніше, президент Росії Володимир Путін захоплюється захопленням Трампа Путіним.

"Кремлю подобається, що високий і багатий Трамп відчуває абсолютний трепет перед Путіним. Це дає Путіну перевагу", — говорить Ніна Хрущова, професор The New School у Нью-Йорку та правнучка колишнього радянського прем’єра Микити Хрущова.

Між тим, конспірологічне мислення Трампа резонує з глибоко вкоріненим переконанням багатьох росіян, яке підживлюється їхніми політиками та пропагандою, що прості американці є заручниками держави.

Найбільшою привабливістю для Кремля, коли йдеться про Трампа, звичайно, є його позиція щодо України. Він пообіцяв завершити війну за один день, імовірно, змусивши Київ піти на територіальні поступки. Його напарник Джей Ді Венс постійно критикує надання Україні додаткової допомоги.

"Путіну вкрай потрібна перемога. Затяжний конфлікт, який він не може виграти, не сприяє його легітимності", — сказав Аббас Галлямов, колишній кремлівський спічрайтер.

У Кремлі також засвоїли, що Трамп не завжди виконує свої обіцянки. Зокрема, він не досяг налагодження відносин з Росією та скасування санкцій Заходу через захоплення нею Криму та східної України. У РФ також сумніваються, що вибори в США змінять "ворожість Вашингтону" до Росії.

"Вибори нічого не змінять для Росії, тому що кандидати повністю відображають двопартійний консенсус про те, що наша країна має бути переможена. Трамп не може зупинити війну. Ні за день, ні за три дні, ні за три місяці. І якщо він справді спробує, він може стати новим Кеннеді", — написав в Telegram заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв.

"Хто б не переміг на виборах, ми не бачимо жодної перспективи того, що Америка змінить свій русофобський курс", — заявив раніше цього тижня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Тим часом Харріс, як вважають у Кремлі, може підтримувати статус-кво, який, на думку Москви, поступово працює на її інтереси.

"У неї такий експресивний і заразливий сміх, це свідчить про те, що вона почувається добре", — сказав він, викликавши сміх у аудиторії.

Втім цей "комплімент" експерти оцінюють як традиційну операцію прикриття КДБ, спрямовану на користь Трампа.

В Кремлі переконані, що при Камалі Гарріс буде продовжено статус-кво, який, на думку Москви, грає на її користь, оскільки рішучість Заходу слабшає проти невпинного наступу Росії.

"Як поборник зовнішньополітичного істеблішменту США, Гарріс також пропонує Путіну ідеальну перевагу, а також виправдання для його нескінченної війни проти того, що він називає "американською гегемонією", — пише видання.

Нагадаємо, що між головними претендентами Дональдом Трампом та Камалою Гарріс триває запекла гонка, під час якої обидва кандидати активно намагаються залучити на свій бік відомих людей, зокрема зірок шоу-бізнесу.