Перемога Трампа на виборах в США може стати благотворною для Європи, — Politico

Європейський Союз утратив відчуття спільної мети, а президентство Трампа могло б його повернути та врятувати Європу від занепаду, вважає експерт Муджтаба Рахман.

Related video

Європейський союз наразі має чимало внутрішніх економічних і безпекових проблем, розв'язання яких поставили на паузу, а повернення Дональда Трампа на посаду президента США може стати каталізатором важливих змін, пише керівник європейської практики Eurasia Group Муджтаба Рахман для Politico.

Експерт зазначає, що відносини між двома найбільшими країнами-членами ЄС Францією та Німеччиною переживають злам.

"Слабкі лідери, повільне зростання та великі фіскальні та міграційні проблеми призвели до гострого відчуття дрейфу на континенті", — пише Муджатаба Рахман.

Він нагадав, що два роки тому повномасштабне вторгнення Росії до України спонукало дало Євросоюзу спільну геостратегічну мету: Німеччина виділила 100 млрд євро на зміни у політиці оборони та безпеки у зв'язку з вторгненням Росії до України, Франція перезавантажила відносини зі Східною Європою, ЄС подолав власні бюджетні обмеження для забезпечення фінансування України та запровадив далекосяжні санкції проти РФ.

"Однак це відчуття мети зараз втрачено — і, як не дивно, повернення колишнього президента США Дональда Трампа до Білого дому може стати причиною повернення цієї мети", — вважає автор статті.

Муджтаба Рахман вважає, що перемога Трампа могла б прискорити втілення ідеї про випуск спільних облігацій ЄС для безпеки та оборони блоку, змінити підходи до промислової та фіскальної політики, щоб підготуватися до торгової війни з США, дати поштовх Європейській комісії до перегляду бюджету ЄС та підвищити фінансову стійкість союзу, а також перезавантажити налагодження відносин з Великою Британією.

Водночас експерт визнає й ризики негативного впливу президентства Трампа, який може сприяти розколу Європейського Союзу.

"Його спроби розділити ЄС шляхом встановлення двосторонніх відносин із країнами-членами можуть виявитися успішними, особливо якщо поєднати питання торгівлі та оборони. Крім того, часткова або, можливо, повна відмова від НАТО може спровокувати паніку серед європейців, що призведе до відповіді "кожен сам за себе", — пише Рахман.

Автор матеріалу говорить, що Трамп на посту президента США стане безумовним викликом для американської демократії та всього світу, проте також може бути потрясінням, необхідним для того, щоб ЄС не впав у довготривалий занепад.

Нагадаємо, 5 листопада видання Politico також пояснювало, чому Кремль зацікавлений у виборах в США. На думку журналістів, жоден із двох кандидатів у президенти не відповідає цілком бажанням Москви.

Також Дональд Трамп 5 листопада в інтерв'ю каналу ABC заявив, що може програти вибори. Він упевнений, що має суттєву перевагу перед Камалою Гарріс, проте не виключає можливості програшу, бо "погані речі стаються".