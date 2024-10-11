Орбан заявив, що Урсула фон дер Ляєн має намір повалити уряд Угорщини, — Politico

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав дебати в Європейському парламенті "спробою розп'яття" з боку Європейського союзу. Лідер популістів заявив, що європейські політики вже визначилися, ким вони хочуть його замінити.

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Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн збирається повалити угорський уряд. Про це в ефірі державного радіо заявив прем'єр країни Віктор Орбан, пише Politico.

"Ті, хто прийшов на дебати, хотіли нашої крові і взагалі не хотіли змістовних дебатів, а уявляли собі політичну прочуханку і нападали на нас", — заявив лідер популістів, вибухнувши тирадою на адресу Урсули фон дер Ляєн.

У своїй промові в парламенті голова Європейської комісії розкритикувала Орбана за те, що він запобігливо ставиться до російського президента Володимира Путіна, допускає іноземне втручання з боку Росії та Китаю і підводить угорський народ.

"Фон дер Ляєн і лідер Європейської народної партії Манфред Вебер відкрито заявили про свій намір повалити угорський уряд", — заявив Орбан.

Угорський політик заявив, що як заміну йому збираються делегувати депутата Європарламенту Клару Добрев або ж лідера опозиції, вихідця з провладної партії "Фідес" Петера Мадяра.

Останній уже заявив, що зможе замінити Віктора Орбана.

Нагадаємо, раніше Віктор Орбан визнавав, що Україна є сильною державою, яка демонструє успішний, безпрецедентний опір. Водночас він вважає, що у європейців не вистачить коштів для вступу України до ЄС і НАТО.

Заступник глави МЗС Польщі Теофіл Бартошевський заявляв, що Угорщина завжди має можливість вийти з Європейського Союзу, якщо їй не подобається політика співдружності щодо України.