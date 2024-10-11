Орбан заявил, что Урсула фон дер Ляен намерена свергнуть правительство Венгрии, — Politico

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал дебаты в Европейском парламенте "попыткой распятия" со стороны Европейского союза. Лидер популистов заявил, что европейские политики уже определились, кем они хотят его заменить.

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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен собирается свергнуть венгерское правительство. Об этом в эфире государственного радио заявил премьер страны Виктор Орбан, пишет Politico.

"Те, кто пришел на дебаты, хотели нашей крови и вообще не хотели содержательных дебатов, а представляли себе политическую взбучку и нападали на нас", — заявил лидер популистов, разразившись тирадой в адрес Урсулы фон дер Ляйен.

В своей речи в парламенте председатель Европейской комиссии раскритиковала Орбана за то, что он заискивает перед российским президентом Владимиром Путиным, допускает иностранное вмешательство со стороны России и Китая и подводит венгерский народ.

"Фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер открыто заявили о своем намерении свергнуть венгерское правительство", — заявил Орбан.

Венгерский политик заявил, что в качестве замены ему собираются делегировать депутата Европарламента Клару Добрев или же лидера оппозиции, выходца из провластной партии "Фидес" Петера Мадяра.

Последний уже заявил, что сможет заменить Виктора Орбана.

Напомним, ранее Виктор Орбан признавал, что Украина является сильным государством, демонстрирующим успешное, беспрецедентное сопротивление. В то же время он считает, что у европейцев не хватит средств для вступления Украины в ЕС и НАТО.

Заместитель главы МИД Польши Теофил Бартошевский заявлял, что Венгрия всегда имеет возможность выйти из Европейского Союза, если ей не нравится политика содружества в отношении Украины.