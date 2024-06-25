Вступление Украины в ЕС: глава Еврокомиссии объявила о начале переговоров (видео)

Украина и Молдова должны пройти долгий путь, чтобы вступить в Европейский Союз, напомнила Урсула фонд дер Ляйен. Ближайшая задача обеих стран — провести полный скрининг собственного законодательства.

Related video

Украина и Европейский Союз начинают процесс переговоров о присоединении к европейскому сообществу. Кроме Украины, аналогичные переговоры начнутся с Молдовой. О событии президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в заметке в соцсети X (Twitter).

Еврочиновница опубликовала короткое видео о событии, которое произошло 25 июня. В видео она поздравила обе страны с важным процессом, который начинается в этот день. По ее мнению, это хорошая новость для граждан Украины и Молдовы. Впереди их ждет трудный путь, но взамен они получат новые возможности, сказала Урсула фон дер Ляйен.

Отметим, 25 июня 2024 года в Брюсселе состоялась первая межправительственная конференция ЕС, посвященная вступлению Украины и Молдовы. По итогам этой конференции страны должны начать полное согласование своего законодательства с нормативно-правовыми актами Евросоюза (провести "скрининг"). Кроме того, параллельно начнутся переговоры с каждой из 27 стран-членов ЕС, чтобы решить все проблемы, которые беспокоят европейцев.

С июня по декабрь 2024 года в ЕС будет председательствовать представитель Венгрии, ранее писал Фокус. Вступая в должность, венгр перечислил приоритетные темы своей будущей работы. В перечне не упоминалась Украина. Зато шла речь о Балканах — он планирует стимулировать и ускорить вступление в Евросоюз стран Балканского региона. Что касается российско-украинской войны, то Венгрия за этим будет "следить".

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил свою позицию относительно вступления Украины в ЕС. Политик заявил, что он будто бы не будет блокировать этот процесс, но и поддерживать не собирается. В то же время почти семь месяцев назад, в декабре 2023 года, венгр был вынужден выйти из зала, где принимали решение о начале переговоров. Благодаря этому европейцы получили единогласное решение в поддержку Украины.

Напоминаем, в июне Орбан сообщил, что военная миссия НАТО может появиться на украинской территории. Кроме того, венгерский политик пожаловался, что только Венгрия из всех стран ЕС действительно страдает от войны, поскольку в боях гибнут ее граждане. Фокус разобрался, какие инструменты имеет Евросоюз, чтобы заблокировать сопротивление премьера Венгрии.