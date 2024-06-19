Без "поддержки Украины": Венгрия представила основные темы председательства в ЕС (видео)

До конца 2024 года в ЕС могут провести саммит для стран Западных Балкан, которые пытаются стать членами сообщества. В то же время аналогичного мероприятия для Украины, а также Молдовы, не планируется, сообщили журналисты.

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Постоянный представитель Венгрии в Европейском Союзе Балин Одор (Balint Odor) рассказал об основных приоритетах сообщества на ближайшие шесть месяцев — именно столько Венгрия будет председательствовать в ЕС. Среди приоритетов он упомянул о стимулировании процесса вступления Балканских стран. Зато ни словом не упомянул об Украине. О деталях выступления Одора говорится на портале Deutsche Welle (DW).

Журналисты DW услышали основные приоритеты Венгрии, озвученные на специальной встрече 18 июня в Брюсселе. Венгра представили присутствующим как представителя страны, которая будет председательствовать с июня по декабрь 2024 года. После этого состоялся брифинг для прессы, на котором СМИ имели возможность услышать ответы по Украине и войне РФ.

"Словосочетание "поддержка Украины" не прозвучало", — говорится в статье.

Основные тезисы Одора, которые касаются Украины:

25 июня состоится первая межправительственная конференция ЕС с Украиной и Молдовой и второй в этом году не будет. Между тем страны должны сосредоточиться на скрининге законодательства;

за ситуацией на российско-украинской войне будут "внимательно следить" и, если возникнет необходимость, возможно, будут включать соответствующие вопросы в повестку дня.

Дипломат заявил, что в планах — обратить больше внимания на Западные Балканы, которые находятся в процессе вступления в ЕС. В частности, будут пытаться закрыть "побольше блоков переговоров" со странами-кандидатами (отметим, это Сербия, Черногория, Северная Македония, Албания, Босния и Герцеговина и Косово). По его мнению, ускоренное движение Украины, Молдовы и Грузии говорит о "несбалансированности" и он планирует это исправить. Чтобы ускорить процесс, проведут саммит ЕС-Западные Балканы, сказал венгерский политик.

Во время презентации программы Венгрия озвучила девиз своего председательства: "Сделаем Европу снова великой". Журналисты DW напомнили о созвучности этой фразы с лозунгом возможного кандидата на выборах президента Дональда Трампа: Make America great again ("Сделаем Америку снова великой" — пер. с англ.).

Отметим, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава МИД Петер Сийярто не раз отзывались о событиях в Украине. Например, осенью 2023 года Орбан отказывался поддерживать начало переговоров о вступлении в ЕС. Весной 2024 года он встретился с Дональдом Трампом, сторонники которого из Республиканской партии 9 месяцев тормозили выделение помощи США.

Напоминаем, 5 июня глава венгерского правительства заявил, что его страна единственная теряет своих граждан на российско-украинской войне. Между тем Фокус разобрался, имеет ли ЕС инструменты, чтобы помешать сопротивлению Орбана и Венгрии.