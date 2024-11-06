Избрание Трампа президентом США грозит Европе торговой войной, — Politico

Во время предыдущего президентского срока Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий из Европы, а при нынешней каденции ограничения для ЕС могут быть еще хуже, отмечают эксперты.

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Победа Дональда Трампа на выборах президента США станет для лидеров Европейского Союза чрезвычайной ситуацией, может приблизить торговую войну и нанести странам Европы значительные экономические потери, пишет Politico.

Во время предвыборной кампании Трамп давал обещания вернуть рабочие места в Соединенные Штаты и ввести пошлины от 10% до 20% на импорт товаров, а для товаров из Китая — 60% налога, пишут авторы материала. Они напоминают, что при прошлом президентстве Трамп установил для ЕС 25% пошлины на сталь и 10% на алюминий, а второй его мандат может иметь еще худшие последствия, поскольку теперь энергетические потребности союза больше зависят от сжиженного природного газа из Америки.

"Мы должны подготовиться к гораздо более агрессивному тону и, возможно, попыткам принудительного поведения в трансатлантических коммерческих дипломатических отношениях", — предупредил Дэвид Клейманн, старший эксперт по торговле в аналитическом центре ODI.

Также возвращение Трампа, по мнению экономистов, может серьезно ударить по правилам мирового торгового порядка и по Всемирной торговой организации. Немецкий Кильский институт мировой экономики прогнозирует, что второй срок президента приведет к "значительным экономическим потерям" и падению валового внутреннего продукта ЕС до 0,5%. Германия потеряет 3,2% ВВП, Китай — еще больше, прогнозируют аналитики. За следующие четыре года президентства Трампа Германия может потерять 180 миллиардов евро, предполагает Немецкий экономический институт.

В то же время эксперты признают, что экономическое противостояние может создать для Европы новые возможности как в торговле, так и в обороне и стратегии в отношениях с Китаем. Оставшись один на один с экономическими вызовами, ЕС может продемонстрировать тот арсенал защиты торговли, который был наработан во время первой каденции Трампа, отмечают авторы статьи.

"Если американская сторона введет неоправданные пошлины на продукцию ЕС, мы готовы к этому и будем реагировать. Если Трамп продолжит свои объявленные тарифные фантазии, тогда мы вернем его к реальности и защитимся", — сказал Бернд Ланге, ветеран Европейского парламента и председатель комитета по международной торговле.

Напомним, после предварительного объявления результатов выборов, свидетельствующих о победе Трампа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США могут способствовать завершению войны в Украине, и одновременно сказал, что сейчас отношения между РФ и США находятся "на самой низкой точке".

Отметим также, аналитики Army Recognition предположили, какими могут быть изменения в военной стратегии США и помощи Украине при втором президентстве Трампа.