Есть 277 голосов: CNN, AP, NYT и СМИ, приближенные к демократам, подытожили результаты Трампа

Американские издания, благосклонные к демократке Камале Харрис, почти четыре часа не публиковали данных о ее проигрыше на выборах. Между тем Fox News рассказало об этом гораздо раньше и даже поздравило победителя.

Related video

Избирательные комиссии в 50 штатах США продолжают подсчет голосов на президентских выборах, тем временем американские издания публикуют результаты параллельного подсчета. Ряд изданий только в 13 ч. 6 ноября (по Киеву) рассказали о том, что Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков и с почти стопроцентной вероятностью станет новым главой государства. Фокус собрал информацию с результатами выборов в США на порталах американских СМИ, которые читают демократы или республиканцы.

Издание сторонников Демократической партии (согласно аналитике pewresearch) написали, что республиканец Дональд Трамп собрал достаточно голосов, чтобы стать 47-ым президентом США. Сообщение о победных 270 голосах появилось около 13 час. 6 ноября (по Киеву), а до этого инфографика показывала, что их меньше. Зато издания, благосклонные к Республиканской партии, объявили об этом событии три-четыре часа назад.

Какие результаты голосования на выборах в США указали СМИ демократов:

Associated Press (AP) — у Дональда Трампа 277 голосов, у Камалы Харрис 224;

CNN — у Трампа 276 голосов, у Харрис 224;

The New York Times — у Трампа 224 голосов, у Харрис 277;

NPR — у Трампа 224 голоса, у Харрис 277;

NBC News — у Трампа 201 голос, у Харрис 176 (скриншот сделан в 13:20).

Выборы в США — результаты AP Выборы в США — результаты NPR Выборы в США — результаты CNN Выборы в США — результаты NYT Выборы в США — результаты NBC News

Тем временем издание Fox News первым среди американских СМИ объявило о том, что Трамп набрал 270 голосов, рассказал в текстовой трансляции Фокус. При этом журналисты не учитывали, что голоса еще считаются. На первой странице портала появился заголовок "Трамп получил 270 голосов и стал президентом". На скриншоте, сделанном в 13:20 6 ноября, указано, что республиканец имеет 277 голосов, а соперница-демократка — 224.

Сероватым цветом обозначены 37 голосов выборщиков, которые пока никому не принадлежат, потому что продолжается подсчет. Аналитики издания уверяют, что конечный результат появится 7 ноября в 2 ч. по вост. времени.

Выборы в США — результаты Fox News Фото: Скриншот

Выборы в США 2024 — реакция Камалы Харрис

Кандидат от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис пока не делала заявлений о проигрыше на президентских выборах США. Утром 6 ноября представитель избирательного штаба Седрик Л. Ричмонд заявил, что она выступит через сутки. На странице X (Twitter) политика в течение последних 12 часов не было новых сообщений. На фото PBC News можно увидеть отсутствие энтузиазма у сторонников.

Выборы в США — избирательный штаб Камалы Харрис 6 ноября Фото: PBS

Отметим, 6 ноября Фокус писал о том, как голосуют семь штатов, в которых не было четких предпочтений по кандидатам. Согласно подсчетам, Трамп получил голоса выборщиков в Пенсильвании, Джорджии, Висконсине, Северной Каролине.

Напоминаем, издание CNN рассказало, как удалось тайно проголосовать американским астронавтам, которые находятся на борту космической станции.