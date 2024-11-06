Є 277 голосів: CNN, AP, NYT та ЗМІ, наближені до демократів, підсумували результати Трампа

Американські видання, прихильні до демократки Камали Гарріс, майже чотири години не публікували даних про її програш на виборах. Тим часом Fox News розповіло про це набагато раніше і навіть привітало переможця.

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Виборчі комісії в 50 штатах США продовжують підрахунок голосів на президентських виборах, тим часом американські видання публікують результати паралельного підрахунку. Низка видань лише о 13 год. 6 листопада (за Києвом) розповіли про те, що Дональд Трамп набрав понад 270 голосів виборщиків і з майже стовідсотковою ймовірністю стане новим очільником держави. Фокус зібрав інформацію з результатами виборів у США, опубліковані на порталах низки американських ЗМІ, які читають демократи чи республіканці.

Видання прихильників Демократичної партії (згідно з аналітикою pewresearch) написали, що республіканець Дональд Трамп зібрав достатньо голосів, щоб стати 47-им президентом США. Повідомлення про переможні 270 голосів з'явилось близько 13 год. 6 листопада (за Києвом), а доти інфографіка показувала, що їх менше. Натомість видання, прихильні до Республіканської партії, оголосили про цю подію три-чотири години тому.

Які результати голосування на виборах в США вказали ЗМІ демократів:

Associated Press (AP) — у Дональда Трампа 277 голосів, у Камали Гарріс 224;

CNN — у Трампа 276 голосів, у Гарріс 224;

The New York Times — у Трампа 224 голосів, у Гарріс 277;

NPR —у Трампа 224 голосів, у Гарріс 277;

NBC News — у Трампа 201 голос, у Гарріс 176 (скриншот зроблений о 13:20).

Вибори в США - результати AP Вибори в США - результати NPR Вибори в США - результати CNN Вибори в США - результати NYT Вибори в США - результати NBC News

Тим часом видання Fox News першим серед американських ЗМІ оголосило про те, що Трамп набрав 270 голосів, розповів у текстовій трансляції Фокус. При цьому журналісти не зважали, що голоси ще рахуються. На першій сторінці порталу з'явився заголовок "Трамп отримав 270 голосів і став президентом". На скриншоті, зробленому о 13:20 6 листопада, вказано, що республіканець має 277 голосів, а суперниця-демократка — 224.

Сіруватим кольором позначено 37 голосів виборщиків, які поки що нікому не належать, бо триває підрахунок. Аналітики видання запевняють, що кінцевий результат з'явиться 7 листопада о 2 год. за сх. часом.

Вибори в США - результати Fox News Фото: Скриншот

Вибори в США 2024 — реакція Камали Гарріс

Кандидатка від Демократичної партії, віцепрезидентка Камала Гарріс поки що не робила заяв щодо програшу на президентських виборах США. Зранку 6 листопада речник виборчого штабу Седрік Л. Річмонд заявив, що вона виступить через добу. На сторінці X (Twitter) політикині протягом останніх 12 годин не було нових повідомлень. На фото PBC News можна побачити відсутність ентузіазму у прихильників.

Вибори в США - виборчий штаб Камали Гарріс 6 листопада Фото: PBS

Зазначимо, 6 листопада Фокус писав про те, як голосують сім штатів, в яких не було чітких вподобань щодо кандидатів. Згідно з підрахунками, Трамп отримав голоси виборщиків у Пенсильванії, Джорджії, Вісконсині, Північній Кароліні.

Нагадуємо, видання CNN розповіло, як вдалось таємно проголосувати американським астронавтам, які перебувають на борту космічної станції.