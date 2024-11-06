"Найбільше повернення в історії": Зеленський та світові лідери привітали Трампа з перемогою

Related video

Кандидата в президенти США Дональда Трампа, який здобув перемогу у президентських виборах, привітали світові лідери. Президент України Володимир Зеленскький висловив сподівання на подальше стратегічне партнерство між Україною та США.

"Я ціную прихильність Президента Трампа до підходу "мир через силу" у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя. Ми очікуємо на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах", — написав у Х український лідер.

Він додав, що Україна зацікавлена в розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом країнам.

"Україна як одна з найсильніших військових держав Європи прагне гарантувати довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному співтоваристві за підтримки наших союзників. З нетерпінням чекаю можливості особисто привітати Президента Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що готовий ще раз 4 роки попрацювати разом із Дональдом Трампом, який вже раніше був президентом США.

"Вітаю, Президенте, Дональде Трамп. Готові працювати разом, як і чотири роки. З твоїми і моїми переконаннями. З повагою та амбіціями. Для більшого миру та процвітання", — написав він.

Президент Польщі Анджей Дуда був дуже лаконічним в привітанні Дональда Трампа.

"Вітаю, пане президенте, Дональде Трамп. Ви зробили це", — написав Дуда.

Президент Литви Гітанас Науседа підкреслив, що США є ключовим союзником Литви і анонсував збільшення інвестицій на оборону.

"Вітаю Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США. США є ключовим стратегічним союзником Литви. Ми обоє серйозно ставимося до нашої безпеки. Литва зараз виділяє 3,5% ВВП на оборону та продовжуватиме збільшувати наші інвестиції. Трансатлантична єдність має вирішальне значення!" — написав він.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав перемогу Трампа історичною.

"Вітаємо новообраного президента Дональда Трампа з вашою історичною перемогою на виборах. Я з нетерпінням чекаю співпраці з вами в наступні роки", — написав він.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні від себе та від імені італійського уряду привітала Дональда Трампа з перемогою.

"Італія та Сполучені Штати є "сестринськими" державами, пов’язаними непохитним альянсом, спільними цінностями та історичною дружбою. Це стратегічний зв’язок, у цьому я впевнена, тепер ми ще більше зміцнимо. Хороша робота, Президенте", — написала вона.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу привітав Дональда Трампа та його дружину Мелоні з "найбільшим поверненням в історії".

"Шановні Дональд і Меланія Трамп! Вітаємо з найбільшим поверненням в історії. Ваше історичне повернення до Білого дому відкриває для Америки новий початок і підтверджує відданість великому альянсу між Ізраїлем та Америкою. Це величезна перемога! У вірній дружбі, ваші Беньямін і Сара Нетаньягу", — написав він.

Нагадаємо, що за підрахунками журналістів Fox News та The Hill, представник Республіканської партії Дональд Трамп отримав понад 270 голосів виборників, необхідних для перемоги у виборах