"Самое большое возвращение в истории": Зеленский и мировые лидеры поздравили Трампа с победой

Related video

Кандидата в президенты США Дональда Трампа, который одержал победу в президентских выборах, поздравили мировые лидеры. Президент Украины Владимир Зеленскький выразил надежду на дальнейшее стратегическое партнерство между Украиной и США.

"Я ценю приверженность Президента Трампа к подходу "мир через силу" в глобальных делах. Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь. Мы ожидаем эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа. Рассчитываем на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах", — написал в Х украинский лидер.

Он добавил, что Украина заинтересована в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесет пользу обеим странам.

"Украина как одна из сильнейших военных держав Европы стремится обеспечить долговременный мир и безопасность в Европе и трансатлантическом сообществе при поддержке наших союзников. С нетерпением жду возможности лично поздравить Президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов еще раз 4 года поработать вместе с Дональдом Трампом, который уже ранее был президентом США.

"Приветствую, Президент, Дональд Трамп. Готовы работать вместе, как и четыре года. С твоими и моими убеждениями. С уважением и амбициями. Для большего мира и процветания", — написал он.

Президент Польши Анджей Дуда был очень лаконичным в поздравлении Дональда Трампа.

"Поздравляю, господин президент, Дональд Трамп. Вы сделали это", — написал Дуда.

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что США являются ключевым союзником Литвы и анонсировал увеличение инвестиций на оборону.

"Поздравляю Дональда Трампа с победой на выборах президента США. США являются ключевым стратегическим союзником Литвы. Мы оба серьезно относимся к нашей безопасности. Литва сейчас выделяет 3,5% ВВП на оборону и будет продолжать увеличивать наши инвестиции. Трансатлантическое единство имеет решающее значение!" — написал он.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал победу Трампа исторической.

"Поздравляем новоизбранного президента Дональда Трампа с вашей исторической победой на выборах. Я с нетерпением жду сотрудничества с вами в последующие годы", — написал он.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони от себя и от имени итальянского правительства поздравила Дональда Трампа с победой.

"Италия и Соединенные Штаты являются "сестринскими" государствами, связанными непоколебимым альянсом, общими ценностями и исторической дружбой. Это стратегическая связь, в этом я уверена, теперь мы еще больше укрепим. Хорошая работа, Президент", — написала она.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поздравил Дональда Трампа и его жену Мелони с "величайшим возвращением в истории".

"Уважаемые Дональд и Мелания Трамп! Поздравляем с величайшим возвращением в истории. Ваше историческое возвращение в Белый дом открывает для Америки новое начало и подтверждает преданность великому альянсу между Израилем и Америкой. Это огромная победа! В верной дружбе, ваши Биньямин и Сара Нетаньяху", — написал он.

Напомним, что по подсчетам журналистов Fox News и The Hill, представитель Республиканской партии Дональд Трамп получил более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы в выборах