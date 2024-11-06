Могут способствовать завершению войны в Украине: в РФ отреагировали на результаты выборов в США

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что отношения между РФ и США находятся на "самой низкой точке". Изменятся ли они — будет известно только после января.

Related video

Дональд Трамп во время своей речи по итогам президентских выборов пообещал остановить все войны и заявил, что при его каденции больше не будет никаких вооруженных конфликтов. На это уже отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав итоги выборов в США внутренним делом этого государства.

Он отметил, что отношения двух стран в настоящее время находятся на низшей в истории точке. Дмитрий Песков добавил, что дальнейшая их судьба зависит именно от руководства США.

Сейчас президент РФ Владимир Путин сохраняет готовность к конструктивному диалогу с США, но в настоящее время у Вашингтона противоположное настроение и только в январе будет известно о дальнейших возможных изменениях. В общем, комментируя возможность телефонного разговора с Дональдом Трампом, пресс-секретарь отметил, что глава российского государства открыт к контактам и диалогу с Америкой.

По словам Дмитрия Пескова, Кремль будет делать выводы о президентстве Трампа по его первым заявлениям в контексте России и конкретным шагам. Поэтому эвентуальные рассуждения о планах остановить войну в Украине неуместны.

Пресс-секретарь президента России также отметил, что Кремль отвергает все обвинения во вмешательстве в выборы США. По информации CNN, несколько избирательных участков получили угрозы о взрывах, которые, вероятно, поступали из российских доменов электронной почты. ФБР отмечало о том, что ни одна из них не была достоверной, однако привела к временному закрытию участков.

На брифинге Дмитрий Песков также добавил, что США могут способствовать завершению украинского конфликта. По его словам, будет ли это сделано, станет понятно после января.

Напомним, в среду, 6 ноября республиканец Дональд Трамп выступил в своем штабе и объявил о своей победе на выборах президента США. Он поблагодарил избирателей за то, что избрали его 47-м президентом страны и отметил, что его каденция будет "золотой эрой Америки".

Также Трамп пообещал остановить все войны и подчеркнул, что при его каденции больше не будет никаких вооруженных конфликтов. На это заявление уже отреагировали российские топ-чиновники.