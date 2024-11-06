Экс-президент Дмитрий Медведев, комментируя результаты президентских выборов, отметил, что с "Харрис покончено", а Россия достигнет цели полномасштабного вторжения. Вместе с тем, спикер главы Кремля Дмитрий Песков сомневается, что в течение одного дня можно остановить бои на территории Украины.

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Дональд Трамп во время своей речи по итогам президентских выборов пообещал остановить все войны и заявил, что при его каденции больше не будет никаких вооруженных конфликтов. На его слова уже отреагировали в Кремле. Фокус в одном материале собрал реакцию российских топ-чиновников.

"У нас не было войн, четыре года у нас не было войн. За исключением того, что мы победили ИГИЛ", — добавил Трамп во время своей речи. На его слова одним из первых отреагировал экс-президент РФ Дмитрий Медведев.

"С кандидатом в президенты США Харрис "покончено", а цели СВО будут достигнуты", — заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Медведев.

Не оставило без внимания слова Дональда Трампа и Министерство иностранных дел России. По словам представительницы ведомства Марии Захаровой, такой тезис Трампа предполагает, что для этого должны быть конкретные действия.

Не обошел заявление Дональда Трампа о мире и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал США недружественной страной, которая прямо и косвенно вовлечена в войну против России.

На брифинге пресс-секретарь отметил, что сейчас ухудшить отношения США и РФ практически невозможно. По словам Дмитрия Пескова, президент РФ Владимир Путин неоднократно подтверждал свою готовность к диалогу, однако в Америке в настоящее время проявляют противоположную позицию

Он добавил, что США якобы разжигают и добавляют газа в украинский конфликт в то время, когда они могут способствовать его завершению. Песков отметил, что Америка в состоянии изменить траекторию внешней политики в отношении Украины, однако завершить в одну ночь "украинский конфликт" нереально.

Напомним, в среду, 6 ноября республиканец Дональд Трамп выступил в своем штабе и объявил о своей победе на выборах президента США. Он поблагодарил избирателей за то, что избрали его 47-м президентом страны и отметил, что его каденция будет "золотой эрой Америки". Также Трамп пообещал остановить все войны и подчеркнул, что при его каденции больше не будет никаких вооруженных конфликтов.

Добавим, что 5 ноября прошли выборы президента США. Сначала сообщалось, что Дональд Трамп побеждал в шести из семи штатов, которые колеблются. Затем американское стало известно, что он во второй раз займет пост президента США.