Експрезидент Дмитро Медведєв, коментуючи результати президентських виборів, наголосив, що з "Гарріс покінчено", а Росія досягне мети повномасштабного вторгнення. Разом з тим, спікер очільника Кремля Дмитро Пєсков сумнівається, що впродовж одного дня можна зупинити бої на території України.

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Дональд Трамп під час своєї промови за підсумками президентських виборів пообіцяв зупинити усі війни та заявив, що за його каденції більше не буде жодних збройних конфліктів. На його слова вже відреагували у Кремлі. Фокус в одному матеріалі зібрав реакцію російських топпосадовців.

"У нас не було воєн, чотири роки у нас не було воєн. За винятком того, що ми перемогли ІДІЛ", — додав Трамп під час своєї промови. На його слова одним з перших відреагував експрезидент РФ Дмитро Медведєв.

"З кандидатом у президенти США Гарріс "покінчено", а цілі СВО буде досягнуто", — заявив заступник голови Ради безпеки РФ Медведєв.

Не залишило без уваги слова Дональда Трампа й Міністерство закордонних справа Росії. За словами представниці відомства Марії Захарової, така теза Трампа передбачає, що для цього мають бути конкретні дії.

Не оминув заяву Дональда Трампа про мир й прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Він назвав США недружньою країною, яка прямо й опосередковано залучена у війну проти Росії.

На брифінгу прессекретар відзначив, що наразі погіршити відносини США та РФ практично неможливо. За словами Дмитра Пєскова, президент РФ Володимир Путін неодноразово підтверджував свою готовність до діалогу, однак в Америці на цей час виявляють протилежну позицію

Він додав, що США нібито розпалюють і додають газу в український конфлікт в той час, коли вони можуть сприяти його завершенню. Пєсков наголосив, що Америка в змозі змінити траєкторію зовнішньої політики щодо України, однак завершити в одну ніч "український конфлікт" нереально.

Нагадаємо, у середу, 6 листопада республіканець Дональд Трамп виступив у своєму штабі та оголосив про свою перемогу на виборах президента США. Він подякував виборцям за те, що обрали його 47-м президентом країни та зазначив, що його каденція буде "золотою ерою Америки". Також Трамп пообіцяв зупинити усі війни та наголосив, що за його каденції більше не буде жодних збройних конфліктів.

Додамо, що 5 листопада пройшли вибори президента США. Спершу повідомлялось, що Дональд Трамп перемагав в шести із семи штатів, які коливаються. Потім американське стало відомо, що він вдруге обійме посаду президента США.