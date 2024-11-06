Можуть сприяти завершенню війни в Україні: в РФ відреагували на результати виборів в США

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що відносини між РФ та США знаходяться на "найнижчій точці". Чи зміняться вони — буде відомо лише після січня.

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Дональд Трамп під час своєї промови за підсумками президентських виборів пообіцяв зупинити усі війни та заявив, що за його каденції більше не буде жодних збройних конфліктів. На це вже відреагував прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, назвавши підсумки виборів у США внутрішньою справою цієї держави.

Він зазначив, що відносини двох країн на даний час знаходяться на нижчій в історії точці. Дмитро Пєсков додав, що подальша їх доля залежить саме від керівництва США.

Наразі президент РФ Володимир Путін зберігає готовність до конструктивного діалогу зі США, але на даний час у Вашингтона протилежний настрій й лише у січні буде відомо про подальші можливі зміни. Загалом, коментуючи можливість телефонної розмови з Дональдом Трампом, прессекретар відмітив, що глава російської держави відкритий до контактів та діалогу з Америкою.

За словами Дмитра Пєскова, Кремль буде робити висновки про президентство Трампа за його першими заявами в контексті Росії та конкретними кроками. Тому евентуальні міркування щодо планів зупинити війну в Україні недоречні.

Прессекретар президента Росії також відзначив, що Кремль відкидає всі звинувачення у втручанні у вибори США. За інформацією CNN, декілька виборчих дільниць отримали погрози про вибухи, які, ймовірно, надходили з російських доменів електронної пошти. ФБР зазначало про те, що жодна з них не була достовірною, однак призвела до тимчасового закриття дільниць.

На брифінгу Дмитро Пєсков також додав, що США можуть сприяти завершенню українського конфлікту. За його словами, чи буде це зроблено, стане зрозуміло після січня.

Нагадаємо, у середу, 6 листопада республіканець Дональд Трамп виступив у своєму штабі та оголосив про свою перемогу на виборах президента США. Він подякував виборцям за те, що обрали його 47-м президентом країни та зазначив, що його каденція буде "золотою ерою Америки".

Також Трамп пообіцяв зупинити усі війни та наголосив, що за його каденції більше не буде жодних збройних конфліктів. На цю заяву вже відреагували російські топчиновники.