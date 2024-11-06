Обрання Трампа президентом США загрожує Європі торговельною війною, — Politico

Під час попереднього президентського терміну Трамп запровадив мита на сталь й алюміній з Європи, а за теперішньої каденції обмеження для ЄС можуть бути ще гіршими, зазначають експерти.

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Перемога Дональда Трампа на виробах президента США стане для лідерів Європейського Союзу надзвичайною ситуацією, може наблизити торговельну війну і завдати країнам Європи значних економічних втрат, пише Politico.

Під час передвиборчої кампанії Трамп давав обіцянки повернули робочі місця до Сполучених Штатів і запровадити мита від 10% до 20% на імпорт товарів, а для товарів з Китаю — 60% податку, пишуть автори матеріалу. Вони нагадують, що за минулого президентства Трамп встановив для ЄС 25 % мита на сталь і 10% на алюміній, а другий його мандат може мати ще гірші наслідки, оскільки тепер енергетичні потреби союзу більше залежать від скрапленого природного газу з Америки.

"Ми повинні підготуватися до набагато більш агресивного тону і, можливо, спроб примусової поведінки в трансатлантичних комерційних дипломатичних відносинах", — попередив Девід Клейманн, старший експерт з торгівлі в аналітичному центрі ODI.

Також повернення Трампа, на думку економістів, може серйозно вдарити по правилах світового торгового порядку та по Світовій організації торгівлі. Німецький Кільський інститут світової економіки прогнозує, що другий термін президента призведе до "значних економічних втрат" і падіння валового внутрішнього продукту ЄС до 0,5%. Німеччина втратить 3,2% ВВП, Китай — іще більше, прогнозують аналітики. За наступні чотири роки президентства Трампа Німеччина може втратити 180 мільярдів євро, припускає Німецький економічний інститут.

Водночас експерти визнають, що економічне протистояння може створити для Європи нові можливості як у торгівлі, так і в обороні та стратегії щодо відносин із Китаєм. Залишившись сам на сам з економічними викликами, ЄС може продемонструвати той арсенал захисту торгівлі, який був напрацьований під час першої каденції Трампа, зауважують автори статті.

"Якщо американська сторона введе невиправдані мита на продукцію ЄС, ми готові до цього і будемо реагувати. Якщо Трамп продовжить свої оголошені тарифні фантазії, тоді ми повернемо його до реальності та захистимося", — сказав Бернд Ланге, ветеран Європейського парламенту та голова комітету з міжнародної торгівлі.

Нагадаємо, після попереднього оголошення результатів виборів, що свідчать про перемогу Трампа, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що США можуть сприяти завершенню війни в Україні, та водночас сказав, що наразі відносини між РФ та США знаходяться "на найнижчій точці".

Зазначимо також, аналітики Army Recognition припустили, якими можуть бути зміни у військовій стратегії США та допомозі Україні за другого президентства Трампа.