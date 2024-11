Зміни у військовій стратегії США та допомозі Україні за Трампа: що кажуть аналітики

Повернення Дональда Трампа на пост президента США обіцяє стати поворотним моментом для американської оборонної та зовнішньої політики, особливо в контексті поточного конфлікту в Україні.

Ще під час передвиборчої кампанії Трамп підкреслював, що має намір переглянути обсяги військової допомоги Україні, натякаючи на можливе скорочення або переведення частини підтримки в кредити. Це може викликати занепокоєння як у Києва, так і у союзників по НАТО, які покладаються на американське лідерство. Детальніше про це йдеться в аналітичному матеріалі Army Recognition.

Автори публікації нагадали, що з лютого 2022 року, коли Росія почала повномасштабне вторгнення, Сполучені Штати стали провідним донором військової допомоги Україні, виділивши багатомільярдні кошти. У підсумку українські війська отримали передові системи озброєння, такі як ракетні комплекси Patriot, системи HIMARS і танки Abrams. Однак тепер очікується, що за Трампа можливі зміни в підтримці можуть призвести до нової стратегії ведення конфлікту, причому з обох сторін.

Переорієнтація на внутрішні інтереси та пріоритети в Азії

Позиція Трампа щодо оборонної стратегії США сягає корінням його прагнення до скорочення участі США в міжнародних конфліктах і зосередження на внутрішній безпеці та економічних інтересах. Так оборонний бюджет на 2024 фінансовий рік склав 842 мільярди доларів, і вже зараз видно зрушення в бік збільшення інвестицій у модернізацію озброєнь і технологій, спрямованих на стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Також Трамп відомий своїми заявами про необхідність перегляду фінансових зобов'язань США перед НАТО та вимог до країн-членів альянсу збільшувати свої оборонні бюджети. Тож його повернення, зазначили аналітики, може означати посилення тиску на європейських партнерів з метою підвищення їхньої самостійності в оборонних питаннях і фінансуванні допомоги Україні.

Нові виклики для союзників і НАТО

Для Північноатлантичного альянсу повернення Трампа — це сигнал до перегляду стратегії. Підхід нового глави Білого дому може стати викликом для трансатлантичної солідарності, особливо якщо США скоротять обсяг своєї допомоги або переорієнтують ресурси.

У відповідь на такі потенційні зміни європейські країни, включно з Німеччиною і Францією, вже сигналізують про свою готовність підтримувати Україну навіть за умови зниження залученості США. Крім того, НАТО також розглядає механізми більш самостійної координації допомоги, щоб мінімізувати ризики.

Глобальні інтереси США згідно зі звітом The Heritage Foundation

У зв'язку з цим оглядачі Defense Express звернули увагу на звіт аналітичного центру The Heritage Foundation, який має тісні контакти з республіканцями.

У документі під назвою The Prioritization Imperative: A Strategy to Defend America's Interests in a More Dangerous World (Імператив пріоритетів: Стратегія захисту інтересів Америки в більш небезпечному світі), опублікованому в серпні поточного року, сформульовано нову концепцію національної безпеки США, сфокусовану на пріоритетах Америки та її стратегіях.

Автори доповіді рекомендують, щоб загальна увага була зосереджена на Індо-Тихоокеанському регіоні, де об'єднано 60% світового ВВП і дві третини економічного зростання. На цьому тлі зростання суспільної та військової могутності Китаю, його агресивна політика викликає у Вашингтоні серйозне занепокоєння, оскільки саме цей регіон є "фактором майбутньої безпеки та процвітання Америки".

Пентагон, згідно з доповіддю, не припускає, що США можуть здобути перемогу у двох великих конфліктах одночасно, наприклад, у Європі та в Тихому океані. Це обмеження зумовлює пріоритети США, а отже, ресурси США будуть спрямовані на обмеження ресурсів Китаю, а не Росії. Хоча європейський ринок залишається необхідною умовою для американської економіки, його інноваційність, на думку авторів звіту, знижуватиметься.

У документі також зазначено, що Москва може застосувати силу проти Альянсу навіть "якщо війна Україні вщухне", але у Штатів позиція така, що європейцям необхідно самим подумати про безпеку, оскільки у США "обмежені запаси й виробничі можливості".

"У звіті у зв'язку з цим є протиріччя, оскільки в ньому також зазначено абсолютно незадовільний стан обороноздатності та ОПК європейського сегмента НАТО, що розділяють нас під парасолькою "колективної безпеки", — зазначили в Defense Express.

