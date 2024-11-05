Не має значення Трамп чи Гарріс: Путін продовжить війну з Україною, — ЗМІ

Президент Росії веде війну на виснаження в Україні. І для нього вигідніше продовжувати воювати, вважають журналісти.

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У Камали Гарріс і Дональда Трампа абсолютно різні погляди на те, як вони збираються допомагати закінчувати війну в Україні. Однак аналітики вважають, що, хто б не опинився в Білому домі, Володимир Путін однаково продовжить воювати, що для нього вигідніше, ніж покласти конфлікту край. Про це пише Business Insider.

Гарріс пообіцяла продовжити політику президента Джо Байдена, озброївши Україну для захисту від дворічного вторгнення Росії.

Трамп, тим часом, стверджує, що може швидко покласти край конфлікту шляхом переговорів.

Останніми місяцями Росія посилювала тиск на Україну, залучаючи більшу кількість військ і артилерійських поставок, і домагаючись поступових, але важливих успіхів на лінії фронту.

За словами офіційних осіб з Південної Кореї, України та США, Північна Корея також відправила тисячі солдатів, які зараз проходять навчання на полігонах у Приморському краї Росії.

Аналітики вважають, що мирний план Дональда Трампа не приведе до миру в довгостроковій перспективі. Його соратник, Джей Ді Венс, нещодавно виклав план припинення війни в Україні за можливої адміністрації Трампа зі створенням "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях.

Однак, за словами критиків, скоротивши допомогу Україні і, по суті, передавши Росії ділянки території, США, найімовірніше, підстьобнуть агресію Кремля.

"Якщо Росія знає, що її територіальний ревізіонізм в Україні може бути припустимим Вашингтоном, важко уявити, як Москва не побачить того ж самого в іншому місці або навіть далі в Україні, як це було після 2014 року. Мир в Україні на користь Росії — це не мир, це перемир'я", — сказав аналітик RAND Coproration Пол Кормарі.

Підрив єдності Заходу шляхом критики НАТО може мати приблизно такий самий ефект.

Камала Гарріс, навпаки, пообіцяла продовжити підтримку США України, яка коштувала 64,1 млрд доларів військової допомоги з моменту повномасштабного російського вторгнення 2022 року. Але адміністрація Байдена встановила обмеження на те, як Україна може використовувати далекобійну зброю. Україна також заявляє, що допомога США часто надходить частинами.

Це частина зусиль США щодо забезпечення балансу підтримки України з тим, щоб не провокувати Росію і не спричиняти велику війну.

Але це означає, що Путін, ймовірно, вважає, що він може продовжувати вести свою війну на виснаження проти України з Гарріс як президентом, оскільки вона, ймовірно, не надасть достатньо військової допомоги, щоб перемогти його раз і назавжди.

Це війна, на яку Путін поставив економічне майбутнє Росії, підкреслюючи важливість перемоги для російського лідера.

Одним із ключових інструментів, які Байден використовував для покарання Росії, є санкції, покликані завдати шкоди її економіці шляхом обмеження її можливостей продавати нафту і газ на міжнародному рівні.

Однак Росії вдалося відкрити нові експортні ринки у великих економіках, включно з Китаєм та Індією, внаслідок чого економічний збиток від санкцій виявився більш обмеженим, ніж прогнозували деякі експерти.

Економіст Александр Мертенс нещодавно написав, що Росія, найімовірніше, зазнає економічних збитків незалежно від того, продовжить вона війну чи ні, а це значить, що у Путіна немає серйозних стимулів зупинятися зараз.

Китай також уважно стежить за війною в Україні, роздумуючи, чи варто розпочинати вторгнення на союзника США Тайвань, тоді як Близький Схід охоплений конфліктом, який може перерости в набагато масштабнішу війну. А великий конфлікт у будь-якому з цих регіонів може привернути ресурси та енергію США і відвернути від України.

Загалом, місія Путіна полягає не тільки в тому, щоб захопити Україну, а й працювати в тандемі з іншими авторитарними лідерами, щоб завдати шкоди глобальній могутності США.

"У найближчій перспективі Росія і Китай прийняли стратегію спільної конфронтації зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками в Європі та Азії відповідно", — сказав аналітик Джонатан Ворд з Інституту Гадсона BI минулого року.

Навряд чи Камалі Гарріс, або Дональду Трампу вдасться змусити Путіна змінити курс у його прагненні до перемоги в Україні та його масштабніших глобальних амбіціях.

"Він узяв на себе особисту відповідальність за досягнення цього результату і, ймовірно, вважає, що це варте практично будь-якої ціни. Спроби змусити його здатися — безплідне заняття, яке просто витрачає життя і ресурси", — написав Пітер Шредер, колишній перший заступник офіцера національної розвідки з питань Росії та Євразії в Національній розвідувальній раді з міжнародних відносин у вересні.

Найкращий курс, пише Шредер, для США — грати з Путіним у його власній грі та пережити його в його війні на виснаження, чекаючи, коли він помре або залишить свій пост.

"Тільки тоді з'явиться шанс на міцний мир в Україні", — упевнений він.

Нагадаємо, Фокус писав про те, хто лідирував у попередніх опитуваннях у США напередодні президентських виборів 2024.