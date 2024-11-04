Трамп проти Харріс: хто лідирує в США напередодні президентських виборів (графіки)

Передвиборчі перегони між республіканцем Дональдом Трампом і демократкою Камалою Гарріс розділили електорат США за ознакою статі, раси та освіти. Хто лідирує в штатах, що коливаються, поки що передбачити неможливо.

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5 листопада 2024 року відбудуться президентські вибори у США. Боротьба за посаду президента розгорнулася між кандидаткою від Демократичної партії віцепрезиденткою країни Камалою Гарріс і кандидатом від Республіканської партії експрезидентом Дональдом Трампом. Частина американців уже проголосувала достроково, Reuters називає цифру в 79,5 мільйона тих, хто проголосував, із 331-мільйонного населення Сполучених штатів. Але результати весь світ почне дізнаватися тільки починаючи з 6 листопада, коли почнуть підраховувати голоси. Фокус з'ясовував, які прогнози.

Рейтинги станом на 4 листопада

Рейтинги загалом по США

За даними NBC опитування показує, що Гарріс отримує підтримку 49% зареєстрованих виборців у прямому протистоянні, тоді як Трамп отримує ідентичні 49%. Тільки 2% виборців заявили, що не впевнені у своєму виборі.

Опитування NBC Фото: NBC News

Телеканал АВС публікує опитування від Ipsos, як і низка інших ЗМІ. Журналісти зазначають, що "мізерна різниця в 3 пункти з Трампом відповідає середньому розриву між демократами і республіканцями на останніх восьми президентських виборах, з яких демократи виграли в семи. Незалежно від цього, результат залишає широке поле для примх колегії виборників".

Опитування АВС Фото: ABC

За даними останнього опитування Yahoo News/YouGov, Дональд Трамп і Камала Гарріс тепер мають однакову кількість голосів на національному рівні

Опитування Yahoo News/YouGov Фото: yahoo

За даними NY Times опитування показують, що в масштабах країни в сукупності ні Камала Гарріс, ні Дональд Дж. Трамп не лідирують більш ніж на один процентний пункт. Жоден із кандидатів не має суттєвої переваги в достатній кількості штатів, щоб набрати 270 голосів виборників.

"В історії сучасних опитувань не було перегонів, де остаточні опитування показували б настільки тісну боротьбу", — зазначають оглядачі.

Опитування NY Times

The Economist склав свій графік, який загалом відображає загальні настрої щодо США.

Опитування The Economist

Усереднені рейтинги за ключовими штатами

Особливий інтерес становлять сім так званих "штатів, що вагаються", вони не є однозначно синіми (голосують за демократів), або червоними (прихильниками республіканців). Попередні дані загалом демонструють, що Камала Гарріс лідирує. У деяких штатах вона з Трампом ідуть на рівних.

Аризона: Трамп — 49,1%; Гарріс — 46,5%;

Вісконсин: Гарріс — 48,2%; Трамп — 47,4%;

Джорджія: Трамп — 48,6%; Гарріс — 47,1%;

Мічиган: Гарріс — 47,9%; Трамп — 47,1%;

Невада: Трамп — 47,9%; Гарріс — 47,3%;

Пенсільванія: Трамп — 47,9%; Гарріс — 47,7%;

Північна Кароліна: Трамп — 48,4%; Гарріс — 47,2%.

Хто голосує за Трампа, а хто за Гарріс

Дональд Трамп і Камала Гарріс на президентських виборах 2024 року борються не просто за голоси виборців. ЗМІ наводять дані, як американці голосують залежно від віку, статі, раси і навіть мови, якою вони спілкуються. Так, Трамп зміцнив свої позиції серед чоловіків, особливо латиноамериканців, тоді як підтримка Гарріс різко зросла серед жінок, що допомогло їй скоротити давню перевагу республіканців серед білих виборців.

Серед жінок Гарріс випереджає Трампа цього місяця на 12 процентних пунктів: 50% проти 38%.

Серед чоловіків Трамп випереджав Гарріс на 7 пунктів: 48% проти 41%. Поліпшення позицій Трампа серед виборців-чоловіків частково було зумовлене його успіхами серед іспаномовних чоловіків. Трамп відставав від Гарріс лише на 2 процентних пункти серед іспаномовних чоловіків — 46% проти 44%.

Іспаномовні виборці, сегмент електорату США, який найшвидше зростає, у більшості президентських виборів із 1970-х років значною мірою схилялися до демократів, але Трамп домігся значних успіхів. Трампа підтримали 38% зареєстрованих іспаномовних виборців, що вище за 32% на той самий момент 2020 року. Частка Гарріс серед іспаномовних виборців склала 50% порівняно з 54% у Байдена в жовтні 2020 року.

Серед чорношкірих виборців загалом 68% заявили, що проголосують за Гарріс. За Трампа збиралися голосувати лише 12% чорношкірих виборців.

Трампа обрали 50% білих виборців загалом, близько 40% білих виборців обрали Гарріс.

Серед виборців без вищої освіти Трамп у жовтні випередив Гарріс на 10 пунктів — 49% проти 39%. Випускники коледжів, які становлять меншу частку електорату, але, як правило, беруть активнішу участь у виборах, продемонстрували більш виражену підтримку демократів: Гарріс випереджає Трампа на 21 пункт — 55% проти 34%.

Які прогнози щодо штатів, що коливаються

Варто зазначити, що хоча президентські вибори у США відбудуться 5 листопада, але переможець у граничних перегонах між демократкою Камалою Гарріс і республіканцем Дональдом Трампом може стати відомим тільки через кілька днів після закриття виборчих дільниць.

Під час підрахунку голосів може здатися, що один із кандидатів лідирує на підставі попередніх результатів, однак у міру підрахунку голосів його суперник може скоротити розрив.

Демократи, як правило, живуть у більш густонаселених міських районах, де підрахунок голосів займає більше часу. Демократи також частіше голосують поштою.

За даними системи раннього відстеження голосів, яку веде Лабораторія з проведення виборів при Університеті Флориди, цього року демократи знову випереджають республіканців за результатами голосування поштою, хоча республіканці скоротили розрив.

У семи штатах, що вагаються, які, ймовірно, і вирішать результат президентських виборів 2024 року, існують свої правила обробки та підрахунку бюлетенів. Співробітники виборчих комісій можуть почати опрацювання і підрахунок голосів поштою одразу після отримання, але результати можуть бути опубліковані тільки через годину після закриття виборчих дільниць.

Будь-які поштові бюлетені, надіслані в день виборів, не можуть бути оброблені до закриття виборчих дільниць. Початкові результати в ніч виборів, найімовірніше, будуть переважно представлені достроковими результатами, які можуть виявитися на користь Гарріс, перш ніж цифри зміняться на користь Трампа в міру підрахунку голосів у день виборів. Або навпаки.

Коли стануть повідомляти перші результати президентських виборів у США

У понеділок, 4 листопада, представники кампанії Гарріс заявили, що для здобуття вирішального результату на президентських виборах 2024 року може знадобитися кілька днів, проте жодних ознак шахрайства або побоювань щодо того, що інститути країни зазнають краху, немає.

Голова передвиборчої кампанії Гарріс Джен О'Меллі Діллон заявила під час пресконференції в понеділок, що більшість результатів виборів у Джорджії та Північній Кароліні мають бути оголошені до кінця дня голосування. Вона повідомила, що у вівторок будуть оголошені "часткові" результати з Пенсільванії, Вісконсина та Аризони.

6 листопада принесе більше результатів із Вісконсину, Пенсильванії та, можливо, Мічигану. Пізніше в середу додаткові результати можуть надійти з Пенсільванії, Аризони та Невади.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, яким є середньостатистичний виборець Дональда Трампа і хто обирає Камалу Гарріс залежно від їхньої виборчої кампанії та даних обіцянок. Також варто враховувати кількість виборників (з United States Electoral College), які віддаватимуть голоси за того чи іншого кандидата залежно від того, як проголосують громадяни.