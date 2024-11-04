Трамп против Харрис: кто лидирует в США накануне президентских ​​выборов (графики)

Предвыборная гонка между республиканцем Дональдом Трампом и демократом Камалой Харрис разделила электорат США по признаку пола, расы и образования. Кто лидирует в колеблющихся штатах, пока предсказать невозможно.

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5 ноября 2024 года состоятся президентские выборы в США. Борьба за пост президента развернулась между кандидатом от Демократической партии вице-президентом страны Камалой Харрис и кандидатом от Республиканской партии экс-президентом Дональдом Трампом. Часть американцев уже проголосовала досрочно, Reuters называет цифру в 79,5 миллиона проголосовавших из 331-миллионого населения Соединенных штатов. Но результаты весь мир начнет узнавать только начиная с 6 ноября, когда начнут подсчитывать голоса. Фокус выяснял, каковы прогнозы.

Рейтинги по состоянию на 4 ноября

Рейтинги в целом по США

По данным NBC опрос показывает, что Харрис получает поддержку 49% зарегистрированных избирателей в прямом противостоянии, в то время как Трамп получает идентичные 49%. Только 2% избирателей заявили, что не уверены в своем выборе.

Опрос NBC Фото: NBC News

Телеканал АВС публикует опрос от Ipsos, как и ряд других СМИ. Журналисты отмечают, что "скудная разница в 3 пункта с Трампом соответствует среднему разрыву между демократами и республиканцами на последних восьми президентских выборах, из которых демократы выиграли в семи. Независимо от этого, результат оставляет широкое поле для капризов коллегии выборщиков".

Опрос АВС Фото: ABC

По данным последнего опроса Yahoo News/YouGov, Дональд Трамп и Камала Харрис теперь имеют одинаковое количество голосов на национальном уровне

Опрос Yahoo News/YouGov Фото: yahoo

По данным NY Times опросы показывают, что в масштабах страны в совокупности ни Камала Харрис, ни Дональд Дж. Трамп не лидируют более чем на один процентный пункт. Ни один из кандидатов не имеет существенного преимущества в достаточном количестве штатов, чтобы набрать 270 голосов выборщиков.

"В истории современных опросов не было гонки, где окончательные опросы показывали бы столь тесную борьбу", — отмечают обозреватели.

Опрос NY Times

The Economist составил свой график, который в общем отражает общие настроение по США.

Опрос The Economist

Усредненные рейтинги по ключевым штатам

Особый интерес представляют семь так называемых "колеблющихся штатов", они не являются однозначно синими (голосующими за демократов), или красными (приверженцами республиканцев). Предварительные данные в общем демонстрируют, что Камала Харрис лидирует. В некоторых штатах она с Трампом идут на равных.

Аризона: Трамп – 49,1%; Харрис – 46,5%;

Висконсин: Харрис – 48,2%; Трамп – 47,4%;

Джорджия: Трамп – 48,6%; Харрис – 47,1%;

Мичиган: Харрис – 47,9%; Трамп – 47,1%;

Невада: Трамп – 47,9%; Харрис – 47,3%;

Пенсильвания: Трамп – 47,9%; Харрис – 47,7%;

Северная Каролина: Трамп – 48,4%; Харрис – 47,2%.

Кто голосует за Трампа, а кто за Харрис

Дональд Трамп и Камала Харрис на президентских выборах 2024 борются не просто за голоса избирателей. СМИ приводят данные, как американцы голосуют в зависимости от возраста, пола, расы и даже языка, на котором они общаются. Так, Трамп укрепил свои позиции среди мужчин, особенно латиноамериканцев, в то время как поддержка Харрис резко возросла среди женщин, что помогло ей сократить давнее преимущество республиканцев среди белых избирателей.

Среди женщин Харрис опережает Трампа в этом месяце на 12 процентных пунктов: 50% против 38%.

Среди мужчин Трамп опережал Харрис на 7 пунктов: 48% против 41%. Улучшение позиций Трампа среди избирателей-мужчин отчасти было обусловлено его успехами среди испаноязычных мужчин. Трамп отставал от Харрис всего на 2 процентных пункта среди испаноязычных мужчин — 46% против 44%.

Испаноязычные избиратели, самый быстрорастущий сегмент электората США, в большинстве президентских выборов с 1970-х годов в значительной степени склонялись к демократам, но Трамп добился значительных успехов. Трампа поддержали 38% зарегистрированных испаноязычных избирателей, что выше 32% на тот же момент в 2020 году. Доля Харрис среди испаноязычных избирателей составила 50% по сравнению с 54% у Байдена в октябре 2020 года.

Среди чернокожих избирателей в целом 68% заявили, что проголосуют за Харрис. За Трампа собирались голосовать лишь 12% чернокожих избирателей.

Трампа выбрали 50% белых избирателей в целом, около 40% белых избирателей выбрали Харрис.

Среди избирателей без высшего образования Трамп в октябре опередил Харрис на 10 пунктов — 49% против 39%. Выпускники колледжей, составляющие меньшую долю электората, но, как правило, более активно участвующие в выборах, продемонстрировали более выраженную поддержку демократов: Харрис опережает Трампа на 21 пункт — 55% против 34%.

Какие прогнозы по колеблющимся штатам

Стоит отметить, что хотя президентские выборы в США состоятся 5 ноября, но победитель в предельной гонке между демократом Камалой Харрис и республиканцем Дональдом Трампом может стать известен только через несколько дней после закрытия избирательных участков.

При подсчете голосов может показаться, что один из кандидатов лидирует на основании предварительных результатов, однако по мере подсчета голосов его соперник может сократить разрыв.

Демократы, как правило, живут в более густонаселенных городских районах, где подсчет голосов занимает больше времени. Демократы также чаще голосуют по почте.

По данным системы раннего отслеживания голосов, которую ведет Лаборатория по проведению выборов при Университете Флориды, в этом году демократы снова опережают республиканцев по результатам голосования по почте, хотя республиканцы сократили разрыв.

В семи колеблющихся штатах, которые, вероятно, и решат исход президентских выборов 2024, существуют свои правилами обработки и подсчета бюллетеней. Сотрудники избирательных комиссий могут начать обработку и подсчет голосов по почте сразу после получения, но результаты могут быть опубликованы только через час после закрытия избирательных участков.

Любые почтовые бюллетени, отправленные в день выборов, не могут быть обработаны до закрытия избирательных участков. Первоначальные результаты в ночь выборов, скорее всего, будут в основном представлены досрочными результатами, которые могут оказаться в пользу Харрис, прежде чем цифры изменятся в пользу Трампа по мере подсчета голосов в день выборов. Или наоборот.

Когда станут сообщать первые результаты президентских выборов в США

В понедельник, 4 ноября, представители кампании Харрис заявили, что для получения решающего результата на президентских выборах 2024 может потребоваться несколько дней , однако никаких признаков мошенничества или опасений по поводу того, что институты страны потерпят крах, нет.

Председатель предвыборной кампании Харрис Джен О'Мэлли Диллон заявила в ходе пресс-конференции в понедельник, что большинство результатов выборов в Джорджии и Северной Каролине должны быть объявлены к концу дня голосования. Она сообщила, что во вторник будут объявлены "частичные" результаты из Пенсильвании, Висконсина и Аризоны.

6 ноября принесет больше результатов из Висконсина, Пенсильвании и, возможно, Мичигана. Позже в среду дополнительные результаты могут поступить из Пенсильвании, Аризоны и Невады.

Напомним, ранее Фокус писал о том, каков среднестатистический избиратель Дональда Трампа и кто выбирает Камалу Харрис в зависимости от их избирательной кампании и данных обещаний. Также стоит учитывать количество выборщиков (из United States Electoral College), которые будут отдавать голоса за того или иного кандидата в зависимости от того, как проголосуют граждане.