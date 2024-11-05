Не имеет значения Трамп или Харрис: Путин продолжит войну с Украиной, — СМИ

Президент России ведет войну на истощение в Украине. И для него выгоднее продолжать воевать, считают журналисты.

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У Камалы Харрис и Дональда Трампа совершенно разные взгляды на то, как они собираются помогать заканчивать войну в Украине. Однако аналитики полагают, что, кто бы не оказался в Белом доме, Владимир Путин все равно продолжит воевать, что для него выгоднее, нежели положить конфликту конец. Об этом пишет Business Insider.

Харрис пообещала продолжить политику президента Джо Байдена, вооружив Украину для защиты от двухлетнего вторжения России.

Трамп, тем временем, утверждает, что может быстро положить конец конфликту путем переговоров.

В последние месяцы Россия усиливала давление на Украину, привлекая большее количество войск и артиллерийских поставок, и добиваясь постепенных, но важных успехов на линии фронта.

По словам официальных лиц из Южной Кореи, Украины и США, Северная Корея также отправила тысячи солдат, которые сейчас проходят обучение на полигонах в Приморском крае России.

Аналитики считают, что мирный план Дональда Трампа не приведет к миру в долгосрочной перспективе. Его соратник, Джей Ди Вэнс, недавно изложил план прекращения войны в Украине при возможной администрации Трампа с созданием "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях.

Однако, по словам критиков, сократив помощь Украине и, по сути, передав России участки территории, США, скорее всего, подстегнут агрессию Кремля.

"Если Россия знает, что ее территориальный ревизионизм на Украине может быть допустим Вашингтоном, трудно представить, как Москва не увидит того же самого в другом месте или даже дальше в Украине, как это было после 2014 года. Мир в Украине в пользу России — это не мир, это перемирие", — сказал аналитик RAND Coproration Пол Кормари.

Подрыв единства Запада путем критики НАТО может иметь примерно такой же эффект.

Камала Харрис, напротив, пообещала продолжить поддержку США Украины, которая обошлась в 64,1 млрд долларов военной помощи с момента полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Но администрация Байдена установила ограничения на то, как Украина может использовать дальнобойное оружие. Украина также заявляет, что помощь США часто поступает по частям.

Это часть усилий США по обеспечению баланса поддержки Украины с тем, чтобы не провоцировать Россию и не вызывать большую войну.

Но это означает что Путин, вероятно, считает, что он может продолжать вести свою войну на истощение против Украины с Харрис в качестве президента, поскольку она, вероятно, не предоставит достаточно военной помощи, чтобы победить его раз и навсегда.

Это война, на которую Путин поставил экономическое будущее России, подчеркивая важность победы для российского лидера.

Одним из ключевых инструментов, которые Байден использовал для наказания России, являются санкции, призванные нанести ущерб ее экономике путем ограничения ее возможностей продавать нефть и газ на международном уровне.

Однако России удалось открыть новые экспортные рынки в крупных экономиках, включая Китай и Индию, в результате чего экономический ущерб от санкций оказался более ограниченным, чем прогнозировали некоторые эксперты.

Экономист Александр Мертенс недавно написал, что Россия, скорее всего, понесет экономический ущерб независимо от того, продолжит ли она войну или нет, а это значит, что у Путина нет серьезных стимулов останавливаться сейчас.

Китай также внимательно следит за войной в Украине, раздумывая, стоит ли начинать вторжение на союзника США Тайвань, в то время как Ближний Восток охвачен конфликтом, который может перерасти в гораздо более масштабную войну. А крупный конфликт в любом из этих регионов может привлечь ресурсы и энергию США и отвлечь от Украины.

В целом, миссия Путина заключается не только в том, чтобы захватить Украину, но и работать в тандеме с другими авторитарными лидерами, чтобы нанести ущерб глобальной мощи США.

"В ближайшей перспективе Россия и Китай приняли стратегию совместной конфронтации с Соединенными Штатами и их союзниками в Европе и Азии соответственно", — сказал аналитик Джонатан Уорд из Института Хадсона BI в прошлом году.

Вряд ли Камале Харрис, или Дональду Трампу удастся заставить Путина изменить курс в его стремлении к победе в Украине и его более масштабных глобальных амбициях.

"Он взял на себя личную ответственность за достижение этого результата и, вероятно, считает, что это стоит практически любой цены. Попытки заставить его сдаться — бесплодное занятие, которое просто тратит жизни и ресурсы", — написал Питер Шредер, бывший первый заместитель офицера национальной разведки по России и Евразии в Национальном разведывательном совете по международным отношениям в сентябре.

Лучший курс, пишет Шредер, для США — играть с Путиным в его собственной игре и пережить его в его войне на истощение, ожидая, когда он умрет или покинет свой пост.

"Только тогда появится шанс на прочный мир в Украине", — уверен он.

Напомним, Фокус писал о том, кто лидировал в предварительных опросах в США накануне президентских выборов 2024.