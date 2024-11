Изменения в военной стратегии США и помощи Украине при Трампе: что говорят аналитики

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США обещает стать поворотным моментом для американской оборонной и внешней политики, особенно в контексте текущего конфликта в Украине.

Related video

Еще во время предвыборной кампании Трамп подчеркивал, что намерен пересмотреть объемы военной помощи Украине, намекая на возможное сокращение или перевод части поддержки в кредиты. Это может вызвать беспокойство как у Киева, так и у союзников по НАТО, полагающихся на американское лидерство. Подробнее об этом говорится в аналитическом материале Army Recognition.

Авторы публикации напомнили, что с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение, Соединенные Штаты стали ведущим донором военной помощи Украине, выделив многомиллиардные средства. В итоге украинские войска получили передовые системы вооружения, такие как ракетные комплексы Patriot, системы HIMARS и танки Abrams. Однако теперь ожидается, что при Трампе возможные изменения в поддержке могут привести к новой стратегии ведения конфликта, причем с обеих сторон.

Переориентация на внутренние интересы и приоритеты в Азии

Позиция Трампа в отношении оборонной стратегии США уходит корнями в его стремление к сокращению участия США в международных конфликтах и сосредоточению на внутренней безопасности и экономических интересах. Так оборонный бюджет на 2024 финансовый год составил 842 миллиарда долларов, и уже сейчас виден сдвиг в сторону увеличения инвестиций в модернизацию вооружений и технологий, направленных на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Также Трамп известен своими заявлениями о необходимости пересмотра финансовых обязательств США перед НАТО и требований к странам-членам альянса увеличивать свои оборонные бюджеты. Поэтому его возвращение, отметили аналитики, может означать усиление давления на европейских партнеров с целью повышения их самостоятельности в оборонных вопросах и финансировании помощи Украине.

Новые вызовы для союзников и НАТО

Для Североатлантического альянса возвращение Трампа — это сигнал к пересмотру стратегии. Подход нового главы Белого дома может стать вызовом для трансатлантической солидарности, особенно если США сократят объем своей помощи или переориентируют ресурсы.

В ответ на такие потенциальные изменения европейские страны, включая Германию и Францию, уже сигнализируют о своей готовности поддерживать Украину даже при снижении вовлеченности США. Кроме того, НАТО также рассматривает механизмы более самостоятельной координации помощи, чтобы минимизировать риски.

Глобальные интересы США согласно отчету The Heritage Foundation

В этой связи обозреватели Defense Express обратили внимание на отчет аналитического центра The Heritage Foundation, который имеет тесные контакты с республиканцами.

В документе под названием The Prioritization Imperative: A Strategy to Defend America’s Interests in a More Dangerous World (Императив приоритетов: Стратегия защиты интересов Америки в более опасном мире), опубликованном в августе текущего года сформулирована новая концепция национальной безопасности США, сфокусированная на приоритетах Америки и ее стратегиях.

Авторы доклада рекомендуют, чтобы всеобщее внимание было сосредоточено на Индо-Тихоокеанском регионе, где объединено 60% мирового ВВП и две трети экономического роста. На этом фоне рост общественной и военной мощи Китая его агрессивная политика вызывает в Вашингтоне серьезную обеспокоенность, поскольку именно этот регион является "фактором будущей безопасности и процветания Америки".

Пентагон, согласно докладу, не предполагает, что США могут одержать победу в двух крупных конфликтах одновременно, например, в Европе и в Тихом океане. Это ограничение предопределяет приоритеты США, а значит, ресурсы США будут направлены на ограничение ресурсов Китая, а не России. Хотя европейский рынок остается необходимым условием для американской экономики, его инновационность, по мнению авторов отчета, будет снижаться.

В документе также указано, что Москва может применить силу против Альянса даже "если война Украине утихнет", но у Штатов позиция такова, что европейцам необходимо самим подумать о безопасности, так как у США "ограниченные запасы и производственные возможности".

"В отчете в этой связи есть противоречие, поскольку в нем также указано абсолютно неудовлетворительное состояние обороноспособности и ОПК европейского сегмента НАТО, разделяющих нас под зонтиком "коллективной безопасности", — отметили в Defense Express.

Важно