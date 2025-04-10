Женщина забрала домой щенка лабрадора: она понятия не имела, что покажет ДНК-тест (фото)

30-летняя Алексис Берд из Нью-Джерси, что в США, решила провести генетическую экспертизу для своего шестимесячного домашнего любимца — Кона. Увидев результаты ДНК-теста, она не могла поверить своим глазам

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Об этой истории владелица животного рассказала на своей странице в TikTok.

В ролике, опубликованном в марте, женщина показывает своего черного щенка среднего размера с характерными белыми отметинами на лапах и животе и предлагает зрителям определить его породу.

Результат экспертизы

"Кто-нибудь из любителей собак, попробуйте угадать, что это за порода? Мы получили результаты его ДНК и на самом деле шокированы! В шесть месяцев он весит около 35 фунтов. Могу на 100% гарантировать, что никто не угадает", — делится женщина, которая забрала этого песика из приюта в январе после потери питомца, который был с ней еще с детства.

Сначала Берд сообщили, что ее новый любимец — это смесь лабрадора с золотистым ретривером. Однако ДНК-тест выявил совсем другое сочетание: щенок на 51,6% золотистый ретривер, 22,8% — сибирский хаски, 16,1% — американский бультерьер и 9,5% — американский питбультерьер.

Повторный анализ

Не полностью удовлетворенная этими результатами, Берд решила провести повторный тест в другой компании.

"Результаты были очень похожи, плюс-минус несколько процентов. Однако второй тест показал дополнительные породы, в частности лабрадор-ретривер, чау-чау и аляскинский маламут", — уточнила Алексис.

Генетическая экспертиза поразила хозяйку собачки Фото: TikTok

Специалисты отмечают, что собаки смешанных пород часто имеют неповторимую внешность и индивидуальный характер, что делает их уникальными среди других. Кроме того, как правило, они здоровее чистокровных представителей и живут дольше.

Видео стало вирусным

Видео госпожи Берд стало очень популярным в социальных сетях, собрав более 1,7 миллиона просмотров и 81,5 тысячи лайков в TikTok. Реакция пользователей говорит сама за себя.

"Как студентка ветеринарного факультета я могу подтвердить, что его порода — очень хороший мальчик", — прокомментировала Анна Клер;

Другой пользователь под ником BrymacFarms предположил: "Он похож на бернского горного пса и лабрадора-ретривера";

"Первое, что пришло в голову, — помесь бордер-колли", — добавила под видео пользовательница, которую зовут Келси.

Напомним, ранее Фокус писал о жительнице Кларксвиля (штат Теннесси, США) Мелиссе Ломан, которая была искренне удивлена, когда выяснила, что две ее собаки, недавно взятые из приюта, оказались не только внешне похожими, но и имели гораздо более глубокую связь.

Тем временем Мария Эйвери поделилась историей поразительных изменений своего песика породы чихуахуа, которого она приобрела у неизвестного продавца за 340 долларов. Ее видео, которое показывает эту невероятную трансформацию, быстро набрало популярность в TikTok.