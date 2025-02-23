Женщина купила "породистую" собаку чихуахуа за $340: что потом выросло (фото)

Мария Эйвери искупала собаку, накормила и позволила спать в маленькой корзинке у кровати, чтобы она наконец-то перестала дрожать.

Related video

Мария Эйвери из Южной Флориды (США) показала, насколько кардинально изменился ее щенок "чихуахуа" Лео, приобретенный у незнакомца за $340. Эта история стала вирусной в TikTok, собрав 269 тысяч лайков и 2,9 миллиона просмотров.

Женщина вспоминает, как однажды вечером гуляла с друзьями и заметила собачку и незнакомца, который играл на скрипке. Она предполагает, что тот человек не имел собственного жилья и, возможно, находился в трудном положении.

Это совсем не чихуахуа

"Как только я увидела Лео, то сразу поняла, что заберу его с собой. Знала, что не могу оставить щенка на улице в таком состоянии. Хозяин кормил его корочкой от пиццы и маленькими глотками Mountain Dew из крышечки", — рассказала Эйвери в интервью Newsweek.

Сначала незнакомец требовал $500, но Мария умоляла согласиться на меньшую сумму, подчеркивая, что гарантирует собаке безопасный и комфортный дом. После часа торга предыдущий владелец животного согласился сделать скидку.

Мария Эйвери купила собаку у незнакомца Фото: TikTok

"Когда встречаемся с ним на улице, он смотрит на меня безумным взглядом и спрашивает: "Как собака?". Отвечаю: "Хорошо, он счастлив, как никогда", — делится Эйвери.

Американка понимала, что это, скорее всего, не чихуахуа, однако ее не волновала порода. Она искупала собаку, накормила и позволила спать в маленькой корзинке возле кровати, чтобы она наконец-то перестала дрожать.

Мнения сообщества

Пользователи TikTok глубоко прониклись этой историей. Многие поблагодарили автора видео за заботу о животном, другие раскритиковали за решение купить фактически бездомную собаку за такую большую сумму денег.

"Я убита, потому что никто не платит столько денег за собаку с улицы";

"Почему я плачу от комментариев, где песика называют крысой и уродцем, он ни в чем не виноват";

"Вы, наверное, спасли ему жизнь";

"Нет, это не собака, а крыса";

"Те, кто называет его уродливым и просит завести другую собаку, просто дураки. Это очевидно. Женщина помогла ему выжить. Теперь он счастливый песик".

Напомним, ранее Фокус писал, что Нэнси Мут из Флориды (США) взяла из приюта щенка Рокко. По словам волонтеров, он был самым маленьким в выводке и подвергался издевательствам от своих братьев и сестер. Новая хозяйка думала, что это черный лабрадор, но он оказался представителем совсем другой породы.

Тем временем в зоопарке Тайчжоу (Китай) обычных собак породы чау-чау покрасили как тигрят, чтобы заманить туристов. Неоднозначный ход вызвал у некоторых посетителей возмущение, как это уже было раньше, когда домашних любимцев выдавали за панд.