Женщина забрала из приюта "щенка лабрадора", но не была готова к тому, что сказал ветеринар

Нэнси говорит, что со временем у песика появились морщины на морде. Женщина обратилась к специалистам, которые и рассказали ей всю правду.

Related video

Нэнси Мут из Флориды (США) взяла из приюта щенка Рокко. По словам волонтеров, он был самым маленьким в выводке и подвергался издевательствам от своих братьев и сестер. Новая хозяйка думала, что это черный лабрадор, но он оказался представителем совсем другой породы. Об этом она рассказала на странице в TikTok.

"Нам сказали, что это черный лабрадор, но со временем у него начали появляться морщины. После первого визита к ветеринару нам сказали, что он больше похож на корсо", — говорит Нэнси.

Произошла ошибка

Несмотря на эту неожиданность, женщина приняла своего нового питомца.

"Мы читали о черных лабрадорах. Единственное, что я знаю о корсо, это то, что они являются отличными собаками для охраны. Честно говоря, нам ничего охранять не нужно, но Рокко уже украл наши сердца", — рассказала Мут в интервью журналу Newsweek.

Нэнси Мут из Флориды думала, что берет из приюта щенка лабрадора Фото: TikTok

Женщина поделилась видео с Рокко на своей странице в TikTok. Ее ролик собрал более 600 тысяч просмотров. "То чувство, когда узнаешь, что лабрадор оказывается кане-корсо", — говорится в описании.

Мнения зрителей

В комментариях зрители делились своими реакциями.

"Его морда выдала", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Некоторые щенки могут быть обманчивыми. Подождите еще пару месяцев, когда ему исполнится 6-9 месяцев, и тогда действительно увидите изменения".

Поддержка пользователей TikTok помогла Мут убедиться в своем решении и оставить Рокко, несмотря на путаницу в породах. "Мы планируем устроить ему профессиональное обучение и внести коррективы в наш график, чтобы обеспечить ему лучшую жизнь, какую только возможно", — заявила хозяйка.

Напомним, ранее 31-летняя Кристен Хойт зафиксировала забавный момент, когда песик ее подруги Джордж, метис бордер-колли и питбуля, начал дебоширить во время важного Zoom-звонка.

Кроме того, мы рассказывали, что в Колумбии живет пес по имени Роуп Дэдди, который считается одним из самых дорогих — его стоимость достигает 120 тысяч долларов. Хозяин собаки утверждает, что тратит на его питание около 350 долларов ежемесячно. В рацион входит сырое мясо, морковь и греческий йогурт, а также витамины и другие добавки.