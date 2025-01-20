Даже тренировать почти не нужно: какие собаки считаются самыми воспитанными (видео)

Эксперт отметил, что эти породы собак редко встречает у себя, поскольку от природы они имеют прекрасный характер.

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Собака считается самым преданным другом человека. Однако перед тем, как завести домашнего любимца, стоит узнать лучше о характере каждой породы. В частности, дрессировщик собак и специалист по поведению собак господин Уилл Атертон в TikTok назвал три породы, с которыми он редко встречается из-за замечательного характера этих животных.

Какие породы считаются самыми лучшими

По словам Уилла Атертона, замечательный характер у лабрадора-ретривера. Работать с ним — одно удовольствие. Самой распространенной проблемой в работе с этой породой является то, что они дергают поводок. Это происходит из-за того, что лабрадор-ретривер любит и хочет играть со всеми людьми и собаками.

Также одной из самых лучших пород на планете является английский мастиф. Этот спокойный пес — "идеальный" домашний любимец.

Среди самых воспитанных пород также находится кавалер-кинг-чарльз-спаниель.

"Я думаю, что это одна из лучших маленьких пород на планете", — отметил специалист.

Однако эта порода вызвала бурное обсуждение среди подписчиков Уилла Атертона, поскольку собака имеет много проблем со здоровьем. В частности, в комментариях ветеринарная медсестра рассказала, что у животных часто болеет сердце.

Фото: Zoobonus

Напомним, что некоторые собаки считаются самыми преданными. Эти животные не только предупредят о приходе гостя, но и уберегут от опасных ситуаций. Однако они нуждаются в надлежащей дрессировке и социализации,

Ранее эксперты рассказывали, какие породы лучше всего заводить семье с детьми. Эти собаки умные, терпеливые и хорошо поддаются дрессуре. К тому же домашние любимцы умеют образовывать тесную связь со своими хозяевами.