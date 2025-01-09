Собаки-няньки: какие породы лучше всего заводить семье с детьми (фото)

Эти собаки умные, терпеливые и хорошо поддаются дрессуре. К тому же домашние любимцы умеют образовывать тесную связь со своими хозяевами.

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К выбору собаки в семью с детьми стоит подходить ответственно. Ведь стоит учитывать тот факт, что животное должно быть терпеливым и спокойным, справляться с детской энергией и любопытством, иметь нежный и ласковый характер. Сountry Living со ссылкой на специалистов из клуба собаководства рассказывает, какие породы лучше всего для этого подходят.

Топ собак для семей с детьми

Самой популярной породой собак является лабрадор-ретривер. Их ласковый и преданный характер делает их особенными для семей с детьми.

Добродушных стаффордширских бультерьеров часто называют собаками-няньками — они прекрасно чувствуют себя в семье. К тому же эта порода известна своим высоким интеллектом и лаской, особенно с детьми.

Стаффордширский бультерьер

Жизнерадостный, дружелюбный и игривый характер бишон фризе и ее шерсть делают эту породу идеальной для проживания в семье.

бишон фризе

Венгерская выжла — очень ласковая умная порода, которую легко дрессировать благодаря инстинкту защитника. Эта порода способна образовывать тесную связь со своими хозяевами, поэтому хорошо подходят для семейной жизни.

Венгерская выжла

Добродушные и очень умные пудели бывают трех размеров. Их шерсть линяет минимально, что делает эту породу очень удобной в содержании.

Пудель

Боксеров очень любят за их интеллект и характер. Это дружелюбная и терпеливая порода.

Ранее эксперты рассказывали о топе самых преданных собак. Эти собаки образуют неразрывную связь с хозяевами и являются отличными защитниками.

Также специалисты отмечали, какие породы собак являются самыми добрыми. Они легко "находят общий язык" со всеми членами семьи.