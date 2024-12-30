Способны "заменить" жену: топ самых преданных пород собак

Эти собаки образуют неразрывную связь с хозяевами и являются прекрасными защитниками.

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Многие люди задумываются о том, чтобы завести дома собаку. Однако перед этим стоит узнать о характере любимого домашнего животного. Сountry Living со ссылкой на исследование Rover рассказывает о топ самых преданных пород собак, которые всегда будут рядом с вами.

Согласно исследованию, проведенному среди 1000 владельцев собак в Великобритании, самыми преданными признаны немецкие овчарки, золотистые ретриверы, за которыми с небольшим отставанием следуют кокапы.

Хотя все собаки помогают нам поднять настроение, эти породы по своей природе являются защитниками и часто образуют неразрывную связь со своими хозяевами. В целом согласно исследованию 38% владельцев собак признались, что из-за их надежности ценят время, проведенное со своей собакой, больше, чем со своей второй половинкой.

"Мы можем многое узнать о наших собственных отношениях, проводя время с собаками. Как мы заботимся об удовлетворении потребностей наших собак, уважаем их симпатии и антипатии и проводим с ними качественное время, отражает тот самый уровень привязанности, необходимый для здоровых отношений с нашими партнерами. Поэтому важно, чтобы мы уделяли время тому, чтобы распознавать, как наши собаки реагируют на эти различные проявления нашей любви и соответствующим образом корректировать свой язык любви", — рассказал специалист по поведению собак Адем Фехми, специалист по поведению собак.

Топ самых преданных пород собак:

немецкая овчарка;

золотистый ретривер;

кокапу;

лабрадор-ретривер;

кавалер кинг чарльз спаниель;

лабрадудль;

бордер-колли;

стаффордширский бультерьер;

джек-рассел-терьер;

спрингер-спаниель;

акита;

бигль;

чихуахуа;

доберман-пинчер.

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