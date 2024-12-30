Здатні "замінити" дружину: топ найвідданіших порід собак

Ці собаки утворюють нерозривний зв'язок з господарями і є чудовими захисниками.

Related video

Багато людей замислюються про те, щоб завести вдома собаку. Однак перед цим варто дізнатись про характер улюбленої домашньої тварини. Сountry Living з посиланням на дослідження Rover розповідає про топ найвідданіших порід собак, які завжди будуть поряд з вами.

Згідно з дослідженням, проведеним серед 1000 власників собак у Великій Британії, найвідданішими визнані німецькі вівчарки, золотисті ретрівери, за якими з невеликим відставанням йдуть кокапу.

Хоча всі собаки допомагають нам підняти настрій, ці породи за своєю природою є захисниками та часто утворюють нерозривний зв'язок зі своїми господарями. Загалом відповідно до дослідження 38% власників собак зізналися, що через їх надійність цінують час, проведений зі своїм собакою, більше, ніж зі своєю другою половинкою.

"Ми можемо багато чого дізнатися про наші власні стосунки, проводячи час із собаками. Як ми дбаємо про задоволення потреб наших собак, поважаємо їх симпатії та антипатії й проводимо з ними якісний час, відображає той самий рівень прихильності, необхідний для здорових стосунків з нашими партнерами. Тому важливо, щоб ми приділяли час тому, щоб розпізнавати, як наші собаки реагують на ці різні прояви нашої любові й відповідним чином коригувати свою мову кохання", — розповів фахівець з поведінки собак Адем Фехмі, фахівець із поведінки собак.

Топ навідданіших порід собак:

німецька вівчарка;

золотистий ретривер;

кокапу;

лабрадор-ретрівер;

кавалер кінг чарльз спанієль;

лабрадудль;

бордер-колі;

стаффордширський бультер'єр;

джек-рассел-тер'єр;

спрингер-спанієль;

акіта;

бігль;

чихуахуа;

доберман-пінчер.

Раніше фахівці розповідали про топ порід собак із найкращим характером. Ці собаки легко уживуться з людьми і їх дуже легко дресувати.

Також експертами названо п'ять неслухняних порід собак 2024 року. Ці собаки вважаються пустотливими. Їх характер може стати навіть причиною відвідин ветеринара.