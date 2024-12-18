Порозуміються з усіма: топ порід собак із найкращим характером (фото, відео)

Ці собаки легко уживуться з людьми і їх дуже легко дресувати.

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Собака — одна з популярних домашніх тварин, однак доглядати за ним нелегко. Однак фахівець із поведінки собак розповів у TikTok про декілька порід з легким характером, яких просто тренувати. Крім того, вони легко "впишуться" у вашу родину.

"Як фахівець із поведінки собак, я рідко бачу, щоб у цих трьох порід були проблеми з поведінкою", — поділився він.

Які породи собак найпростіші в утриманні

Першою породою Вілл Атертон зазначив лабрадора-ретривера. Він зазначив, що рекомендував би породу загалом. Ці собаки віддані, ласкаві та люблячі, які з радістю порозуміються з усіма. Вони слухняні, швидко навчаються і прагнуть догодити, тому дресирування має бути досить легким. Мінімальна тривалість вправ, необхідна цим собакам, становить дві години на день.

Лабрадор-ретривер Фото: Facebook

Наступним у списку собак виявився англійський мастиф. За словами Вілла, це одна з найкращих порід на планеті. Однак, схоже, вони з'являються на світ просто бажаючи бути спокійними, невимушеними, ідеальними собаками-компаньйонами".

Англійські мастифи — ніжні гіганти, спокійні, добродушні собаки, які, як правило, добре ладнають з усіма. Як і для всіх порід, рання соціалізація важлива, щоб вони виросли впевненими у собі, товариськими собаками.

Їм необхідно мінімум одну годину фізичних вправ на день. Однак цих собак не варто занадто навантажувати, поки вони щенята, тому що їхні суглоби ще формуються і можуть страждати від цього.

Англійський мастиф

Ще одна порода собак, яку рекомендував Вілл Атертон, це кавалер кінг чарльз спанієль. На думку спеціаліста, це одна з найкращих дрібних порід на планеті. Вони добре підходять для сім'ї, чудово ладнають із дітьми та люблять людей. Їм потрібно від від 45 хвилин до години вправ на день, тому вони ідеально підходять для людей зі щільним графіком.

Кавалер кінг чарльз спанієль

Раніше експерт розповів, яка одна з найпопулярніших порід собак найтяжче піддається дресурі. Вони вважають себе незалежними тваринами й не терплять вказівок.