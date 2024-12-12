"Королева драми": експерт розповів, яка порода собак складно піддається дресируванню

Ці собаки вважають себя незалежними тваринами та не терплять вказівок.

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Собака — одна із самих популярних домашніх тварин. Однак ними дуже складно займатись, оскільки собак потрібно не тільки годувати та вигулювати, а ще й тренувати. Експерт Вілл Атертон розповів, яка одна з найпопулярніших собак найтяжче піддається дресурі.

Він наголосив, що часто сибірських хаскі обирають за разючу зовнішність. Однак Віл Атертон назвав цю породу "відчуженою" та "королевою драми".

На думку експерта, ці породи незалежні та не терплять вказівок. Хаскі дуже часто бувають відчудженими та схильними до драматизму, що не дуже поєднується з системою дресури Віла Атертона.

"А сибірські хаскі не люблять дивитися на людей знизу вгору, очікуючи від них команд та вказівок, вони дуже незалежні, і я можу помітити, що вони часто бувають відчуженими та схильними до драматизму. Моя система (дресування) будується на відносинах, в яких ви є люблячим лідером собаки, і це не дуже добре поєднується", — додав він.

Раніше експерт розповідав, які породи собак найкраще піддаються дресуванню. Ці породи собак розумні, здатні легко схоплювати команди та будуть чудовими "співмешканцями".

Також були визначені найнеслухняніші породи собак. Вони можуть зіпсувати свято, сходивши в туалет під ялинку або ж вкравши улюблену страву з різдвяного столу.

Окрім того, фахівець із поведінки тварин Вілл Атертон розповів про три породи домашніх улюбленців, які вважаються невимогливими. Ці собаки відрізняються спокійним характером та легкістю в спілкуванні.