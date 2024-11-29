Не тільки вівчарка: експерт розповів, які породи собак найкраще піддаються дресуванню (фото)

За словами експерта, ці породи собак розумні, здатні легко схоплювати команди та будуть чудовими "співмешканцями".

Собаки — найвідданіші тварини, однак перед тим, як завести вдома домашнього улюбленця, варто ретельно вивчити про кожну породу. Зокрема, фахівець з поведінки тварин Марк Ветт розповів Еxpress, що є декілька порід собак, які є ідеальними домашніми вихованцями, "найлегше вписуються у звичайне сімейне життя" і викликають найменше проблем через легкість їх дресування.

Які породи найлегше піддаються дресуванню

Марк Ветт зазначив, що через мініатюрність пуделі здатні швидко схоплювати команди, що робить їх чудовими домашніми вихованцями. Це розумні собаки, які легко навчаються і прагнуть всім догодити.

Пудель

Ще одна прекрасна домашня порода собак — це німецька вівчарка. Вони віддані охоронці, розумні та сміливі. Ця тварина чудово ладнає зі своїм господарем, що сприяє їхньому дресируванню. Однак їй необхідно багато активності та вправ, щоб не нудьгувати. Охоронний характер вимагає контролю з боку господаря.

Німецька вівчарка

Золотистий ретрівер відомий своїм доброзичливим характером — саме тому ця порода вважається "відмінною сімейною собакою". Вони терпеливі, віддані своїй сім'ї та "орієнтовані на їжу, що також допомагає (в навчанні)".

Ретривер Фото: pinterest.com

Однією з найпростіших пород у вихованні вважається лабрадор-ретривер. За словами спеціаліста, вони "виведені, щоб бути приємними людям, стабільними та впевненими у собі". Ці домашні улюбленці мають "сильне бажання працювати та навчатися разом зі своїми улюбленими людьми".

лабрадор Фото: Vincent van Zalinge

Швидкими учнями та чудовими компаньйонами вважаються папійони. Їх дуже легко дресувати.

Папійон

Також легко піддається дресуванню бордер-тер'єр. Ці собаки є рішучим, енергійним та відданим, що подобається багатьом.

Розумною собакою, яка любить людей, є австралійська вівчарка. Вона "швидко навчається новому", але власники мають бути готовими робити це постійно.

Австралійська овчарка

Раніше експерт розповідав про 3 породи, які найтяжче піддаються дресуванню. Це пов'язано з рисами їх характеру.

Нагадаємо, що після повернення додому не слід обіймати собаку. Експерт зазначив, що тварини можуть цим скористатись.