Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Не тільки вівчарка: експерт розповів, які породи собак найкраще піддаються дресуванню (фото)

Породи, собаки, дресування
Фото: ZOOMAPA | Деякі породи краще тримати вдома, бо їх легше тренувати (ілюстративне фото)

За словами експерта, ці породи собак розумні, здатні легко схоплювати команди та будуть чудовими "співмешканцями".

Собаки — найвідданіші тварини, однак перед тим, як завести вдома домашнього улюбленця, варто ретельно вивчити про кожну породу. Зокрема, фахівець з поведінки тварин Марк Ветт розповів Еxpress, що є декілька порід собак, які є ідеальними домашніми вихованцями, "найлегше вписуються у звичайне сімейне життя" і викликають найменше проблем через легкість їх дресування.

Які породи найлегше піддаються дресуванню

Марк Ветт зазначив, що через мініатюрність пуделі здатні швидко схоплювати команди, що робить їх чудовими домашніми вихованцями. Це розумні собаки, які легко навчаються і прагнуть всім догодити.

Породи, собаки, дресування Fullscreen
Пудель

Ще одна прекрасна домашня порода собак — це німецька вівчарка. Вони віддані охоронці, розумні та сміливі. Ця тварина чудово ладнає зі своїм господарем, що сприяє їхньому дресируванню. Однак їй необхідно багато активності та вправ, щоб не нудьгувати. Охоронний характер вимагає контролю з боку господаря.

Породи, собаки, дресування Fullscreen
Німецька вівчарка

Золотистий ретрівер відомий своїм доброзичливим характером — саме тому ця порода вважається "відмінною сімейною собакою". Вони терпеливі, віддані своїй сім'ї та "орієнтовані на їжу, що також допомагає (в навчанні)".

Породи, собаки, дресування Fullscreen
Ретривер
Фото: pinterest.com

Однією з найпростіших пород у вихованні вважається лабрадор-ретривер. За словами спеціаліста, вони "виведені, щоб бути приємними людям, стабільними та впевненими у собі". Ці домашні улюбленці мають "сильне бажання працювати та навчатися разом зі своїми улюбленими людьми".

Породи, собаки, дресування Fullscreen
лабрадор
Фото: Vincent van Zalinge

Швидкими учнями та чудовими компаньйонами вважаються папійони. Їх дуже легко дресувати.

Породи, собаки, дресування Fullscreen
Папійон

Також легко піддається дресуванню бордер-тер'єр. Ці собаки є рішучим, енергійним та відданим, що подобається багатьом.

Породи, собаки, дресування Fullscreen
Бордер-тер'єр

Розумною собакою, яка любить людей, є австралійська вівчарка. Вона "швидко навчається новому", але власники мають бути готовими робити це постійно.

Породи, собаки, дресування Fullscreen
Австралійська овчарка

Раніше експерт розповідав про 3 породи, які найтяжче піддаються дресуванню. Це пов'язано з рисами їх характеру.

Нагадаємо, що після повернення додому не слід обіймати собаку. Експерт зазначив, що тварини можуть цим скористатись.