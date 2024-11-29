По словам эксперта, эти породы собак умны, способны легко схватывать команды и будут отличными "сожителями".

Собаки — самые любимые животные, однако перед тем, как завести дома домашнего любимца, стоит тщательно изучить о каждой породе. В частности, специалист по поведению животных Марк Ветт рассказал Ехргеѕѕ, что есть несколько пород собак, которые являются идеальными домашними питомцами, "легче всего вписываются в обычную семейную жизнь" и вызывают меньше всего проблем из-за легкости их дрессировки.

Какие породы легче всего поддаются дрессировке

Марк Ветт отметил, что из-за миниатюрности пудели способны быстро схватывать команды, что делает их отличными домашними питомцами. Это умные собаки, которые легко обучаются и стремятся всем угодить.

Пудель

Еще одна прекрасная домашняя порода собак — это немецкая овчарка. Они преданные охранники, умные и смелые. Это животное прекрасно ладит со своим хозяином, что способствует их дрессировке. Однако ему необходимо много активности и упражнений, чтобы не скучать. Охранный характер требует контроля со стороны хозяина.

Немецкая овчарка

Золотистый ретривер известен своим дружелюбным характером — именно поэтому эта порода считается "отличной семейной собакой". Они терпеливы, преданы своей семье и "ориентированы на еду, что также помогает (в обучении)".

Ретривер Фото: pinterest.com

Одной из самых простых пород в воспитании считается лабрадор-ретривер. По словам специалиста, они "выведены, чтобы быть приятными людям, стабильными и уверенными в себе". Эти домашние любимцы имеют "сильное желание работать и учиться вместе со своими любимыми людьми".

лабрадор Фото: Vincent van Zalinge

Быстрыми учениками и отличными компаньонами считаются папийоны. Их очень легко дрессировать.

Папийон

Также легко поддается дрессировке бордер-терьер. Эти собаки являются решительными, энергичными и преданными, что нравится многим.

Умной собакой, которая любит людей, является австралийская овчарка. Она "быстро учится новому", но владельцы должны быть готовы делать это постоянно.

Австралийская овчарка

Ранее эксперт рассказывал о 3 породах, которые тяжелее всего поддаются дрессировке. Это связано с чертами их характера.

Напомним, что после возвращения домой не следует обнимать собаку. Эксперт отметил, что животные могут этим воспользоваться.