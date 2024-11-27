Не стоит обнимать собак после возвращения домой: эксперт объяснил причину (видео)

Эксперт Скотт Салант отметил, что собаки усваивают поведение своих хозяев и в дальнейшем могут этим воспользоваться.

Когда владелец собаки возвращается домой, его ожидает домашний любимец, который радостно встречает, подпрыгивая при этом. Однако дрессировщик Скотт Салант отметил, что это может привести к проблемному поведению домашних животных в будущем. В видео в TikTok он объяснил, что в дальнейшем это может привести к негативным изменениям.

Он отметил, что так делают почти все владельцы собак, когда встречаются после разлуки со своим питомцем. В это время хочется проявить к нему как можно больше любви и приятно ощущать, что животное радостно прыгает, выражая свою радость.

Однако Скотт Салант отметил, что собаки быстро усваивают, как действуют люди в той или иной ситуации. Поэтому если человек выглядит счастливым и довольным, когда его питомец подпрыгивает, скорее всего, животное будет повторять это и в других ситуациях.

"Это может привести к чрезмерному возбуждению питомца... Это также может заставить животное больше беспокоиться о том, что хозяева оставляют его одного", — добавил дрессировщик.

Поэтому, каким бы трогательным ни было воссоединение хозяина с собакой, человеку стоит сначала успокоиться. Внимание своему питомцу следует уделять лишь через несколько минут.

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