Не варто обіймати собак після повернення додому: експерт пояснив причину (відео)

Експерт Скотт Салант зазначив, що собаки засвоюють поведінку своїх господарів та надалі можуть цим скористатись.

Коли власник собаки повертається додому, його очікує домашній улюбленець, який радісно зустрічає, підстрибуючи водночас. Однак дресувальник Скотт Салант зазначив, що це може призвести до проблемної поведінки домашніх тварин в майбутньому. У відео в TikTok він пояснив, що надалі це може призвести до негативних змін.

Він відзначив, що так роблять майже всі власники собак, коли зустрічаються після розлуки зі своїм вихованцем. В цей час хочеться проявити до нього якнайбільше любові й приємно відчувати, що тварина радісно стрибає, виражаючи свою радість.

Однак Скотт Салант зазначив, що собаки швидко засвоюють, як діють люди в тій чи іншій ситуації. Тому якщо людина виглядає щасливою та задоволеною, коли її вихованець підстрибує, найімовірніше, тварина буде повторювати це й в інших ситуаціях.

"Це може призвести до надмірного збудження вихованця… Це також може змусити тварину більше турбуватися про те, що господарі залишають його одного", — додав дресувальник.

Тому, хоч як би зворушливим не було возз'єднання господаря із собакою, людині варто спочатку заспокоїтись. Увагу своєму вихованцю слід приділяти лише через декілька хвилин.

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