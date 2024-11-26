Одну популярну породу собак краще не заводити в сім'ї: дресирувальник пояснив причину

Спеціаліст зазначив, що енергія цих собак може не поєднуватись з сімейним способом життя.

Фахівець із поведінки собак Вілл Атертон в TikTok ділиться порадами щодо собак у соціальних мережах. Він розповів, яку б популярну породу ніколи б "не став заводити в сімейному будинку".

"Одна з речей, яка мені подобається у світі собак найбільше на світі, — це коли я беру дядька Саллі (собаку), і ми тренуємося в полі, займаючись мисливськими справами, і ви бачите, як спанієль нападає на дичину, продираючись крізь густий верес і густі живоплоти. У світі собак не так багато речей, більш приголомшливих за цю", — розповідає експерт.

Однак, за словами Вілла, саме це робить їх непридатними для проживання з сім'єю.

"Проблема в тому, що коли ви приносите таку енергію до жвавого сімейного будинку, вона рідко добре поєднується. Вона не буде добре поєднуватись у моєму домі з моєю сім'єю та моїм способом життя, це занадто багато енергії", — додав він.

Його відверте відео зібрало тисячі переглядів. Такий погляд викликала спори серед його підписників, пише Еxpress. Один із коментаторів погодився з такою думкою, зазначивши, що у нього вдома проживає два спанієлі.

"Згоден на 100%! Нашому спринтеру скоро два роки, йому потрібно багато займатися і розвиватися, на щастя, він бігає зі мною, і це спалює багато його енергії", — погодився інший підписник.

Однак деякі зазначають, що знаходять "спільну мову" з домашньою твариною, хоч "вона й божевільна".

Нагадаємо, нещодавно експерт розповів про 3 породи, які найтяжче піддаються дресуванню. Кінолог зазначив, що це залежить від їх характеру.

Також раніше ветеринарка розповідала про топ 3 "найзручніших" собак для проживання.