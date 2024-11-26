Одну популярную породу собак лучше не заводить в семье: дрессировщик объяснил причину

Специалист отметил, что энергия этих собак может не сочетаться с семейным образом жизни.

Специалист по поведению собак Уилл Атертон в TikTok делится советами относительно собак в социальных сетях. Он рассказал, какую бы популярную породу никогда бы "не стал заводить в семейном доме".

"Одна из вещей, которая мне нравится в мире собак больше всего на свете, — это когда я беру дядю Салли (собаку), и мы тренируемся в поле, занимаясь охотничьими делами, и вы видите, как спаниель нападает на дичь, продираясь сквозь густой вереск и густые живые изгороди. В мире собак не так много вещей, более потрясающих, чем эта", — рассказывает эксперт.

Однако, по словам Вилла, именно это делает их непригодными для проживания с семьей.

"Проблема в том, что когда вы приносите такую энергию в оживленный семейный дом, она редко хорошо сочетается. Она не будет хорошо сочетаться в моем доме с моей семьей и моим образом жизни, это слишком много энергии", — добавил он.

Его откровенное видео собрало тысячи просмотров. Такой взгляд вызвал споры среди его подписчиков, пишет Ехргеѕѕ. Один из комментаторов согласился с таким мнением, отметив, что у него дома проживает два спаниеля.

"Согласен на 100%! Нашему спринтеру скоро два года, ему нужно много заниматься и развиваться, к счастью, он бегает со мной, и это сжигает много его энергии", — согласился другой подписчик.

Однако некоторые отмечают, что находят "общий язык" с домашним животным, хоть "оно и сумасшедшее".

Напомним, недавно эксперт рассказал о 3 породах, которые тяжелее всего поддаются дрессировке. Кинолог отметил, что это зависит от их характера.

Также ранее ветеринарка рассказывала о топ 3 самых "удобных" собак для проживания.