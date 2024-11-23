Серед них хаски: експерт розповів про 3 породи, які найтяжче піддаються дресуванню (фото, відео)

Кінолог відзначив, що не хотів би займатись з трьома породами собак. Це пов'язано з особливостями їх характеру.

Кінологу Метту Атертону вдалось допомогти сотням тисяч власників по всьому світу вибрати собаку. Однак він зізнався, що є породи, з якими він не хотів би працювати. Про це пише Еxpress.

Я буду повністю відкритий і чесний щодо деяких порід, з якими мені дійсно не подобається працювати", — зазначив він.

Метт Атертон зазначив, що сибірський хаски є породою собак, яку складно дресувати. Вони виглядають дуже красиво, однак у цих тварин "надзвичайно високий вихід енергії; їх вивели, щоб вони пробігали десятки миль щодня у неймовірно суворому кліматі".

Ця порода не дуже орієнтується на провідника. У хаски є своя думка і вони не завжди дотримуються команд.

"Вони також неймовірні королеви драми, що ускладнює їх дресирування", — додав Метт.

Хаски

Другою породою собак, яка не піддається тренуванню, експерт назвав таксу. Вони завзяті мисливці, а отже, не підходять як кімнатні собачки. Вони можуть "страждати на реактивність" і дратівливі без постійного дресування.

Такса Фото: ᗰOO🖤/Instagram

Метт Атертон також зазначив, що йому не подобається тренувати шарпеїв. Він розповів, що у цієї породи є проблеми з поведінкою.

"Здається, це порода, у якої дуже легко виникають проблеми з поведінкою. І коли це трапляється, проблеми зазвичай виявляються неймовірно серйозними, які також неймовірно важко виправити", — додав експерт.

Шарпей

Раніше вчені виявили, що всі власники собак поділяються на три категорії. Загалом собаки все більше сприймаються як члени сім'ї і майже всім власникам подобається фізичний контакт зі своїм вихованцем.

У зв'язку з погіршенням погоди важливо вигулювати собаку правильно. Експерт розповів, як це правильно робити.