"Мохнаті діти" або колеги: вчені виявили, що всі власники собак поділяються на три категорії

Дослідники прийшли до висновку, що собаки все більше сприймаються як члени сім'ї і майже всім власникам подобається фізичний контакт зі своїм вихованцем.

У культурі власники собак вважають цих домашніх тварин своїми найкращими друзями, членами сім'ї або навіть "мохнатими дітьми". Однак дослідники з Університету Етвеша Лоранда опитали 800 власників собак і виявили, що їх можна поділити на три окремі категорії, пише Daily Mail.

"Цікаво, що хоча ми й збирали дані з онлайн-груп, присвячених домашнім собакам, їх власники були різними", — пояснила Лора Джіллет, провідний автор дослідження.

Зокрема, деякі власники собак належать до категорії "приязних колег". Вони схильні бачити у своїх вихованцях колег і охоронців, але при цьому відчувають сильний емоційний зв'язок. Такі власники зазвичай тримають бордер-коллі, бельгійських вівчарок чи німецьких вівчарок.

Інша категорія, так звані "батьки собак", мають тісний зв'язок з тваринами. Вони не бачать у своїх вихованцях практичних функцій. Зазвичай це хазяїни таких порід як вижла, боксер або такса.

"Компаньйони", ще одна категорія володільців собак, тримають їх переважно для спілкування. Однак цьому типу вдається зберігати з вихованцями емоційну дистанцію. Зазвичай це власники муді, англійських кокер-спанієлів або лабрадорів-ретріверів.

Загалом результати досліджень показали, що майже всім опитаним власникам дійсно подобається фізичний контакт зі своїм собакою (97,6%), "безумовна любов", яку їм дарує тварина (93,7%), а також вид і краса свого вихованця (88,4%). Однак близько чверті опитаних власників не отримали жодної користі від соціальної взаємодії, яку забезпечував їхній годованець, а от 36,3% воно дуже сподобалося.

Дослідники сподіваються, що результати їхньої роботи надихнуть на подальші дослідження складних взаємин між людьми та їхніми собаками.

"Попри загальну тенденцію, що спостерігається в західних країнах, де собаки все більше сприймаються як члени сім'ї, які забезпечують безумовну любов і підтримку, це дослідження підкреслює, що не всі власники собак однакові, навіть у вибірці, зацікавленій у вивченні поведінки собак", — пишуть вчені у своєму дослідженні.

Нагадаємо, раніше вчені вияснили, чому виють собаки і які породи "найбалакучіші". Науковці зазначили, що таку поведінку можна підкоригувати.

Зазначимо, що 55-річна Ліза Кауфман упродовж 16 років працювала вчителькою у США та викладала природничі науки. Згодом вона вирішила кардинально змінити своє життя й перебралась зі своїм пітбулем Мінні на приватний острів в Бокас-дель-Торо (Панама).