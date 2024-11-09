Справа не в передчуттях смерті: вчені вияснили, чому виють собаки і які породи "найбалакучіші"

Експерти зазначають, що поведінку собаки можна підкоригувати. При цьому варто не говорити їй "припини", а навпаки — давати винагороду, щоб тварина не вила.

Багато хто думає, що собаки виють, бо передчувають близьку смерть. Однак, за словами доктора ветеринарної медицини Джефа Вербера, собака виє, щоб поспілкуватися з хазяїном або іншими собаками та дати знати їм про свою присутність, пише Daily Paws.

Також серед причин виття домашніх тварин також може бути стрес або занепокоєння. Воно буде поєднуватись з ходінням взад-вперед.

Цуцик може вити, коли йому сняться сни. В середині активної фази він може вити, гавкати або гарчати, рухати лапами або хвостом, швидко дихати, жувати чи тремтіти. Звуки та рухи можуть бути пов'язані з емоціями, які виражає уві сні цуценя.

При витті собака може закидувати голову вверх. Деякі вважають, що тварина виє на місяць. Однак насправді таким чином у неї випрямляються голосові зв'язки та покращується потік повітря. Інші припускають, що виття на місяць дозволяє звуковим хвилям поширюватися далі.

До речі, виття собаки не означає наближення смерті. Немає жодних доказів того, що собаки мають екстрасенсорні здібності.

Породи собак, які найбільше виють

До них належать:

бассет-хаунд;

червоний кунхаунд;

крапчасто-блакитний кунхаунд;

бігль;

бладхаунд;

такса;

сибірський хаскі;

аляскінський маламут;

аляскінський клі-кай;

шипперке;

Котон де Тулеар.

За словами спеціалістів, варто турбуватись в тому випадку, коли собака залишається вдома та постійно виє. В цьому випадку необхідно визначити причини такої поведінки.

Дресувальник, сертифікований ветеринарний фахівець з поведінки собак Кеннет Мартін зазначив, що можливо підкоригувати поведінку тварини. За його словами, не слід реагувати та говорити "припини". Варто "підловити" пса в момент, коли він ще не почав вити, покликати до себе і дати винагороду — якісь ласощі.

Нагадаємо, що є продукти, які можуть вбити вашого собаку. Таку їжу потрібно тримати поза межами досяжності тварини.

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