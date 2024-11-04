Шоколад, кава і не тільки: 10 продуктів, які можуть вбити вашого собаку

Собаки часто клянчать їжу зі столу, але є деякі продукти, які можуть завдати вашому вихованцеві серйозної шкоди.

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Коли ви заводите собаку, потрібно врахувати дуже багато чого: від того, де він буде спати, яке ім'я йому і дати і чим його годувати. Але на першому місці у вашому списку має бути безпека. Якщо ви хочете зберегти здоров'я свого улюбленця і за можливості уникнути візитів до ветеринара, вам потрібно стежити за тим, що їсть ваш собака. І ветеринари склали список продуктів, які в жодному разі не можна давати вашому вихованцеві. Про це розповіли на сайті Country Living.

Хоча є деякі людські продукти, які собаки можуть їсти (включно з куркою, індичкою, лососем, коричневим рисом, морквою, солодкою картоплею), є кілька продуктів, які можуть спричиняти серйозні й іноді небезпечні для життя реакції.

Щоб забезпечити безпеку вашого собаки, обов'язково тримайте всю їжу поза його досяжністю. Якщо у вас коли-небудь виникнуть побоювання з приводу того, що з'їв ваш собака, негайно зверніться до місцевого ветеринара або в службу невідкладної допомоги.

Виноград, родзинки та смородина

Виноград дуже токсичний для собак. Родзинки і виноград можуть викликати ниркову недостатність, а в деяких випадках і смерть, як і смородина. Смородина, особливо червона, це потенційний алерген, тож собакам її краще уникати.

Собака з господарем Фото: Facebook SVALINN

Продукти, що містять ксиліт

Перевірте список інгредієнтів! Це може бути складно, тому що ксиліт, популярний замінник цукру, міститься в багатьох продуктах харчування людини, в деяких арахісових і горіхових пастах, м'ятних льодяниках і жувальних гумках, а також у десертах без цукру. Якщо собака проковтне ксиліт, слід показати його ветеринару. Він дуже токсичний для собак, може викликати печінкову недостатність і небезпечно низький рівень цукру в крові.

Горіхи макадамія

Багато видів горіхів можуть бути шкідливими для собак. Особливо горіхи макадамія. Вони можуть викликати блювоту, тремор і гіпертермію.

Цибуля і часник

Ці популярні овочі токсичні в усіх формах. Вони можуть викликати важку гемолітичну анемію (розпад еритроцитів). Важливо зазначити, що велика разова доза або невеликі кількості, що накопичуються з плином часу, однаково токсичні для собак.

Шоколад

Це, можливо, не стане сюрпризом для більшості власників собак, але важливо зберігати будь-який шоколад у недоступному для собак місці. Шоколад (і білий, і чорний, і молочний) спричиняє блювоту, діарею, тахіаритмію (аномально високу частоту серцевих скорочень), судоми і кому залежно від кількості та типу з'їденого. Білий шоколад може викликати "шлунково-кишкові розлади, панкреатит та інші проблеми зі здоров'ям.

Авокадо

Будьте обережні з авокадо, коли поруч собаки. Вони містять персин, який може викликати блювоту та діарею. А якщо собака гратиметься з кісточкою, то може вдавитися.

Молочні продукти

Багато собак не переносять лактозу, тому молоко, сир та інші молочні продукти можуть викликати шлунково-кишкові спазми та викликати блювоту. Сир також може виявитися занадто жирним для собаки і стати причиною панкератиту.

Вишня

Тримайте своїх собак подалі від вишень. Вишні містять ціанід у листі, стеблах і кісточках і можуть спричинити гіпервентиляцію або утруднене дихання, слинотечу, болі в животі, розширення зіниць і блювоту/діарею. Кісточки також можуть бути потенційною причиною шлунково-кишкової непрохідності.

Сире тісто

Сире тісто може здатися відносно нешкідливим, але, воно може розширюватися в шлунку вашого собаки, викликаючи потенційне здуття живота.

Кавові зерна та мелена кава

Ваш день може не розпочатися, поки ви не вип'єте чашку кави, але вона може спричинити нудоту у вашого собаки. У разі вживання всередину вона може викликати симптоми, схожі на шоколад.

Нагадаємо, раніше дослідники назвали всі плюси і мінуси наявності улюбленця в домі та розповіли, як життя із собакою впливає на здоров'я людини.