Шоколад, кофе и не только: 10 продуктов, которые могут убить вашу собаку

Собаки часто клянчат еду со стола, но есть некоторые продукты, которые могут нанести вашему питомцу серьезный вред.

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Когда вы заводите собаку, нужно учесть очень многое: от того, где он будет спать, какое имя ему и дать и чем его кормить. Но на первом месте в вашем списке должна быть безопасность. Если вы хотите сохранить здоровье своего питомца и по возможности избежать визитов к ветеринару, вам нужно следить за тем, что ест ваша собака. И ветеринары составили список продуктов, которые ни в коем случае нельзя давать вашему питомцу. Об этом рассказали на сайте Country Living.

Хотя есть некоторые человеческие продукты, которые собаки могут есть (включая курицу, индейку, лосося, коричневый рис, морковь, сладкий картофель), есть несколько продуктов, которые могут вызывать серьезные и иногда опасные для жизни реакции.

Чтобы обеспечить безопасность вашей собаки, обязательно держите всю еду вне ее досягаемости. Если у вас когда-либо возникнут опасения по поводу того, что съела ваша собака, немедленно обратитесь к местному ветеринару или в службу неотложной помощи.

Виноград, изюм и смородина

Виноград очень токсичен для собак. Изюм и виноград может вызвать почечную недостаточность, а в некоторых случаях и смерть, как и смородина. Смородина, особенно красная, это потенциальный аллерген, так что собакам ее лучше избегать.

Собака с хозяином Фото: Facebook SVALINN

Продукты, содержащие ксилит

Проверьте список ингредиентов! Это может быть сложно, потому что ксилит, популярный заменитель сахара, содержится во многих продуктах питания человека, в некоторых арахисовых и ореховых пастах, мятных леденцах и жевательных резинках, а также в десертах без сахара. Если собака проглотит ксилит, следует показать ее ветеринару. Он очень токсичен для собак, может вызвать печеночную недостаточность и опасно низкий уровень сахара в крови.

Орехи макадамия

Многие виды орехов могут быть вредны для собак. Особенно орехи макадамия. Они могут вызывать рвоту, тремор и гипертермию.

Лук и чеснок

Эти популярные овощи токсичны во всех формах. Они могут вызвать тяжелую гемолитическую анемию (распад эритроцитов). Важно отметить, что большая разовая доза или небольшие количества, накапливающиеся с течением времени, одинаково токсичны для собак.

Шоколад

Это, возможно, не станет сюрпризом для большинства владельцев собак, но важно хранить любой шоколад в недоступном для собак месте. Шоколад (и белый, и черный, и молочный)вызывает рвоту, диарею, тахиаритмию (аномально высокую частоту сердечных сокращений), судороги и кому в зависимости от количества и типа съеденного. Белый шоколад может вызвать "желудочно-кишечные расстройства, панкреатит и другие проблемы со здоровьем.

Авокадо

Будьте осторожны с авокадо, когда рядом собаки. Он содержат персин, который может вызвать рвоту и диарею. А если собака будет играть с косточкой, то может подавиться.

Молочные продукты

Многие собаки не переносят лактозу, поэтому молоко, сыр и другие молочные продукты могут вызывать желудочно-кишечные спазмы и вызвать рвоту. Сыр также может оказаться слишком жирным для собаки и стать причиной панкератита.

Вишня

Держите своих собак подальше от вишен. Вишни содержат цианид в листьях, стеблях и косточках и могут вызвать гипервентиляцию или затрудненное дыхание, слюнотечение, боли в животе, расширение зрачков и рвоту/диарею. Косточки также могут быть потенциальной причиной желудочно-кишечной непроходимости.

Сырое тесто

Сырое тесто может показаться относительно безвредным, но, оно может расширяться в желудке вашей собаки, вызывая потенциальное вздутие живота.

Кофейные зерна и молотый кофе

Ваш день может не начаться, пока вы не выпьете чашку кофе, но он может вызвать тошноту у вашей собаки. При употреблении внутрь он может вызвать симптомы, похожие на шоколад.

Напомним, ранее исследователи назвали все плюсы и минусы наличия питомца в доме и рассказали, как жизнь с собакой влияет на здоровье человека.