Питомец в доме. Как наличие собаки влияет на психическое и физическое здоровье человека

Исследователи назвали все плюсы и минусы наличия питомца в доме и рассказали, как жизнь с собакой влияет на здоровье человека.

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Люди и собаки тысячелетиями живут бок о бок. За это время животные успели заработать репутацию лучших друзей человека, но как наличие питомца в доме влияет на психическое и физическое здоровье человека? Исследователи назвали плюсы и минусы, пишет Science Alert.

Психическое здоровье — вторая по частоте причина, чтобы завести собаку после "недостатка общения". Многие люди на планете заявляют, что "чувствуют себя здоровее", после того, как в их доме появился питомец. Но что на самом деле науке известно о влиянии питомца на наше психическое и физическое здоровье?

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Физическое здоровье

Предыдущие исследования связали наличие собаки с более низким риском смерти в долгосрочной перспективе. В 2019 году систематический обзор провел анализ данных за последние 70 лет, включающие почти четыре миллиона отдельных медицинских случаев. Результаты показывают, что у людей с собаками, риск смерти по любой причине ниже на 24%, чем у тех, у кого не было собаки.

Также наличие собаки в доме было связано с повышенной физической активностью, что снижает артериальное давление, а значит помогает снизить риск инсульта и сердечных заболеваний. Более того, ученые обнаружили, что у людей с проблемами с сердцем наличие собаки снижает последующий риск смерти на 35% в сравнении с такой же историей, но без питомца.

Еще одно исследование британских ученых показало, что взрослые владельцы собак почти в четыре раза чаще достигают ежедневных целей активности. При этом в семьях с собаками дети также более активны и чаще участвуют в более неструктурированных играх. Воздействие грязи и микробов, переносимых с улицы, также может укрепить иммунную систему и привести к меньшему использованию антибиотиков у маленьких детей, которые растут с собаками.

Риски для здоровья

Увы, наличие собаки в доме связано не только с пользой для здоровья, существуют также и риски. Одной из наиболее распространенных проблем со здоровьем у владельцев домашних животных является аллергия.

Исследователи отмечают, что слюна, моча и перхоть животных способны вызывать аллергические реакции, основными симптомами которых являются:

зуд глаз;

насморк;

затрудненное дыхание.

Некоторые исследования также указывают на то, что раннее общение с собаками может повысить риск развития астмы у ребенка. Еще одним риском считается повышенная вероятность спотыкания и падения — исследование показывает, что владельцы собак падают чаще, чем владельцы кошек. Одной из наиболее распространенных проблем со здоровьем у владельцев домашних животных является аллергия.

Ученые также обнаружили, что сон с собакой в одной постели может повысить риск развития аллергии, а также риск заражения стригущим лишаем. Кроме того, сон с питомцев может привести к нарушениям сна.

Психическое здоровье

По словам профессора психологии из Школы здравоохранения, медицинских и прикладных наук, CQUniversity Australia Тани Сигнал, известно, что преимущества от наличия собаки в доме являются не только физическими.

Многочисленные исследования уже показали, что наличие питомца может оказать значительную эмоциональную поддержку, помогая облегчить симптомы тревоги, депрессии и посттравматического стресса. Их присутствие может утешить и дать чувство цели людям, сталкивающимся с проблемами психического здоровья.

Прогулки с собаками также могут помочь завести разговор с незнакомцами и завести новых друзей. Эти социальные взаимодействия могут помочь создать чувство принадлежности к сообществу и уменьшить чувство социальной изоляции.

Ученые также считают, что для пожилых людей выгул собак может быть ценным вмешательством в одиночество, кроме того наличие питомца в доме позволит поддерживать физическую активность.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему собаки едят траву и экскременты.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.