Очень странное поведение: ученые рассказали, почему собаки едят траву и экскременты

В новом исследовании ученые пролили свет на то, почему нашим собакам так нравится тянуть в рот все, что "плохо лежит" на земле.

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Мы можем сколько угодно любить наших питомцев, но едва ли можем понять, почему во время прогулки им так хочется проглотить траву, камни, грязь, слизняков или даже экскременты других животных. В новом исследовании ученые попытались пролить свет на столь интригующее поведение собак, пишет Science Focus.

Отметим, что неврология собак изучена, увы, не досконально, однако она весьма активно развивается. И все же ученые до сих пор не могут объяснить столь странное поведение наших животных, но некоторые теории у них все же имеются. По словам преподавателя кафедры поведения и благополучия домашних животных в Бристольском университете, доктора Эмили Блэквелл, недавнее небольшое исследование, посвященное этому вопросу, не дало окончательных результатов, однако предполагает, что для такого загадочного поведения у собак может быть сразу несколько причин.

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Почему собаки жуют траву

Согласно одной из теорий поедание травы может быть признаком беспокойства и конфликта у собак. Простыми словами, наши питомцы могут жевать траву, чтобы подавить желание выполнить какое-то другое действие.

По словам Блэквел, поедание травы может быть обусловлено "поведением смещения", когда наши питомцы сталкиваются противоречивыми мотивами. Это можно сравнить с тем, как мы сидим в приемной стоматологи и на самом деле хотели бы сбежать, что отвлекаем себя чем-то еще, чтобы уменьшить тревогу.

Исследователи также считают, что поедание травы может также быть способом обратить на себя внимание. Например, если хозяева реагируют на такое поведение питомца, то он в действительности может использовать этот трюк, чтобы оказаться в центре внимания. Но Блэквелл отмечает, что такое поведение не является слишком распространенным.

Еще одной предположительной причиной может быть то, что ваши питомцы попросту пытаются дополнить свой рацион. По словам Блэквелл, некоторые исследователи предполагают, что таким образом наши питомцы пытаются дополнить свой рацион. Однако ни в одном исследовании эта теория не была проверена.

Еще одной потенциальной причиной может стать то, что собака ест траву, потому что у нее расстройство желудка. Исследователи предполагают, что, например, волки также потребляли траву, чтобы очистить кишечник от паразитов.

Из хороших новостей — маловероятно, что трава вызывает у вашей собаки заболевание. Исследование 2008 года показало, что 68% собак регулярно едят траву, однако лишь 22% из них после заболевали.

Почему собаки едят экскременты

Едва ли в мире найдется хозяин собаки, который ни разу не видел, как его питомец пытается проглотить экскременты, свои или чужие. Хорошие новости — это вряд ли навредит вашему питомцу, если только фекалии не принадлежали животному, переносящему серьезную болезнь.

Однако по словам Блэквелл, ученые до сих пор полностью не разгадали причину столь странного поведения питомцев. Однако некоторые исследователи поведения собак предполагают, что беспорядочное питание может быть связано с любопытством питомцев в более молодом возрасте.

По словам Блэквелл, щенки от природы более склонны к исследованию. Более того, фекалии не кажутся им неприятными на вкус и не отталкивают запахом. Исследователи также отмечают, что как правило владельцы питомцев первыми реагируют на экскременты на улице, чтобы не дать питомцу к ним приблизиться. Однако такое поведение является сигналом для питомца, что фекалии важны для владельца, тем самым повышается их ценность. Исследователи считают, что это может сделать их еще более решительными в вопросе поедания экскрементов, чтобы добраться до них быстрее хозяина.

Простыми словами, ученые полагают, что большинство собак с любопытством реагируют на экскременты буквально потому, что владельцы сами их к этому приучили.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что собаки могут различать жестоких и неуклюжих людей.