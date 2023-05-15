Дуже дивна поведінка: вчені розповіли, чому собаки їдять траву та екскременти

У новому дослідженні вчені пролили світло на те, чому нашим собакам так подобається тягнути до рота все, що "погано лежить" на землі.

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Ми можемо скільки завгодно любити наших улюбленців, але навряд чи можемо зрозуміти, чому під час прогулянки їм так хочеться проковтнути траву, каміння, бруд, слимаків або навіть екскременти інших тварин. У новому дослідженні вчені спробували пролити світло на таку загадкову поведінку собак, пише Science Focus.

Зазначимо, що неврологія собак вивчена, на жаль, не досконало, проте вона дуже активно розвивається. І все ж вчені досі не можуть пояснити таку дивну поведінку наших тварин, але деякі теорії у них все ж є. За словами викладачки кафедри поведінки та добробуту домашніх тварин у Бристольському університеті, докторки Емілі Блеквелл, недавнє невелике дослідження, присвячене цьому питанню, не дало остаточних результатів, проте припускає, що для такої загадкової поведінки собак може мати одразу кілька причин.

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Чому собаки жують траву

Відповідно до однієї з теорій поїдання трави може бути ознакою занепокоєння та конфлікту у собак. Простими словами, наші улюбленці можуть жувати траву, щоб придушити бажання виконати якусь іншу дію.

За словами Блеквелл, поїдання трави може бути зумовлене "поведінкою усунення", коли наші улюбленці стикаються з суперечливими мотивами. Це можна порівняти з тим, як ми сидимо в приймальні стоматолога й насправді хотіли б втекти, однак відволікаємо себе ще чимось, щоб зменшити тривогу.

Дослідники також вважають, що поїдання трави може бути способом привернути увагу. Наприклад, якщо господарі реагують на таку поведінку улюбленця, то він насправді може використати цей трюк, щоб опинитися у центрі уваги. Але Блеквелл зазначає, що така поведінка не є надто поширеною.

Ще однією ймовірною причиною може бути те, що ваші улюбленці просто намагаються доповнити свій раціон. За словами Блеквелл, деякі дослідники припускають, що таким чином наші улюбленці намагаються доповнити свій раціон. Однак у жодному дослідженні ця теорія не була перевірена.

Ще однією потенційною причиною може стати те, що собака їсть траву, бо має розлад шлунка. Дослідники припускають, що це можливо, бо, наприклад, вовки споживали траву, щоб очистити кишківник від паразитів.

З гарних новин — малоймовірно, що трава викликає у вашого собаки захворювання. Дослідження 2008 року показало, що 68% собак регулярно їдять траву, проте лише 22% із них після хворіли.

Чому собаки їдять екскременти

Навряд чи у світі знайдеться господар собаки, який жодного разу не бачив, як його улюбленець намагається проковтнути екскременти, свої чи чужі. Хороші новини — це навряд чи нашкодить вашому улюбленцю, якщо тільки фекалії не належали тварині, яка переносить серйозну хворобу.

За словами Блеквелл, вчені досі повністю не розгадали причину такої дивної поведінки улюбленців. Однак деякі дослідники поведінки собак припускають, що таке харчування може бути пов'язане з цікавістю улюбленців у молодшому віці.

За словами Блеквелл, щенята від природи більш схильні до дослідження. Ба більше, фекалії не здаються їм неприємними на смак та не відштовхують запахом. Дослідники також зазначають, що зазвичай власники улюбленців першими реагують на екскременти на вулиці, щоб не дати собакам до них наблизитися. Однак така поведінка є сигналом для улюбленця, що фекалії важливі для власника, тим самим підвищується їхня цінність. Дослідники вважають, що це може зробити їх ще більш рішучими у питанні поїдання екскрементів, щоб дістатися до них швидше за господаря.

Простими словами, вчені вважають, що більшість собак із цікавістю реагують на екскременти буквально тому, що власники самі їх до цього привчили.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що собаки можуть розрізняти жорстоких та незграбних людей.