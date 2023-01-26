Розумніші, ніж ми думали. Вчені з'ясували, що собаки можуть розрізняти жорстоких і незграбних людей

Дослідження показує, що наші улюбленці точно знають, коли ми робимо щось з недобрими намірами чи просто з дурниці.

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Здатність передбачати наміри інших показником "теорії розуму", яка, як вважалося раніше, властива лише людині. Пізніше вчені виявили, що вона також притаманна деяким видам тварин, зокрема капуцинам, шимпанзе та африканським сірим попугаям, пише Daily Mail.

Однак нове дослідження групи вчених з Віденського університету показує, що наші улюбленці здатні розуміти, коли ми робимо щось через свою жорстокість, або ж просто по-дурному поводимося. Ба більше, вчені вважають, що вони діють щодо господарів, виходячи з передбачуваного наміру — експерименти показують, що собаки терплячіші до незграбних, ніж до жорстоких.

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Зазначимо, що "теорія розуму" — здатність приписувати психічні стани, зокрема переконання, наміри, бажання, емоції та знання, собі та іншим. Ранні дослідження показали, що розуміння чужих намірів розвивається у дітей до кінця першого року життя. Однак нове дослідження свідчить про те, що воно також розвивається і у собак — якщо ваш улюбленець коситься на вас осудним поглядом, найімовірніше, так воно і є.

Відомо, що під час еволюційного процесу собаки пристосувалися до життя в людському суспільстві, зокрема навчилися читати нашу поведінку і спілкуватися з нами. Дослідження показують, що наші улюбленці надають перевагу людям, які доброзичливіші та щедріші на "ласощі".

[ + – ] Випробуваним запропонували два сценарії з однаковим фіналом, але різними намірами Фото: Thomas Suchanek/Vetmeduni

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні того, чи здатні собаки відрізнити, коли людина "не хоче" або "не може" дати їм ласощі. Для експерименту відібрали 96 домашніх собак, кожній із яких запропонували два сценарії розвитку подій.

У кожному зі сценаріїв собаку та дослідника поділяв прозорий екран із невеликими отворами на рівні носа. У першому сценарії людина дражливим чином підвішувала шматок ковбаси перед екраном і підходила до одного з отворів, проте замість того, щоб передати "ласощі" тварині, він прибирав його з досяжності собаки.

Під час сценарію людина також підносила "ласощі", проте випадково кидала його перед отвором, перш ніж встигала передати тварині. В обох сценаріях тваринам доводилося чекати пів хвилини, щоб їм все ж таки передали "ласощі". У цей час вчені досліджували реакцію тварин, фіксуючи її на 8 різних камер.

Опісля вчені використали відео експерименту та алгоритм машинного навчання, який здатний прочитати мову тіла тварин. Проаналізувавши отримані дані, вчені виявили, що у разі другого сценарію, де людина була незграбною, тварини були терплячішими до людини — підходили, дивилися в очі і виляли хвостом. Така поведінка означає, що вони все ще чекали "ласощів", після того, як дослідники кидали їх.

Автори дослідження вважають, що отримали досить вагомі докази того, що собаки здатні розрізняти дії, що призводять до того самого результату, проте зроблені з різними намірами. Надалі дослідженнях вчені хочуть, як саме і коли тварини набувають цієї здатності.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили у собак незвичайну здатність: вони засуджують господарів через дурість.