Вчені виявили у собак незвичну здатність: вони засуджують господарів через дурість

Собаки таємно засуджують людину за те, що вона робить дурниці. Але є один важливий аспект.

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Якщо ви помітили у свого домашнього улюбленця "косий погляд", то може здатися, що собака засуджує ваші дії. Японські вчені вважають, що це вам не здається, а насправді так і є. Але роблять так не усі собаки, пише Daily Mail.

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Вчені з Кіотського університету, Японія, вирішили з'ясувати, чи можуть собаки оцінювати людей на основі їхніх здібностей, тобто умінь щось робити правильно. Вчені хотіли зрозуміти, чи можуть собаки засуджувати людину за скоєні помилки і так змінювати ставлення до неї.

Собаки пристосувалися до життя в людському суспільстві завдяки процесу одомашнення та навчилися розпізнавати нашу поведінку та знаходити правильний зв'язок з нами. Деякі види приматів можуть робити оціночні судження, але не було відомо про те, чи можуть робити це собаки.

[ + – ] Якщо ви помітили у свого домашнього улюбленця "косий погляд", то може здатися, що собака засуджує ваші дії. Японські вчені вважають, що це вам не здається, а насправді так і є. Але роблять так не всі собаки Фото: wikipedia

У межах дослідження вчені використовували 30 собак, які мали спостерігати за двома людьми, які мали місткість з кришкою. Одна людина намагалася відкрити місткість і досягала успіху, а друга так і не змогла відкрити кришку. Весь цей час за діями людей спостерігали тварини.

Потім людям видали місткості із собачою їжею, які також потрібно було відкрити. І за цим процесом знову спостерігали собаки, а за ними, зі свого боку, вели спостереження вчені. Виявилося, що за діями людини, яка спочатку змогла відкрити кришку місткості, значно довше спостерігали самки собак. І вони імовірніше підходили саме до цих людей.

Вчені дійшли висновку, що саме самки собак, а не самці, можуть краще розпізнавати рівень компетентності людей, особливо, якщо це впливає на самих собак. Водночас самці собак не особливо цікавилися рівнем компетентності людей і могли підійти до будь-якого з них, навіть якщо людина не з першого разу могла відкрити кришку місткості з їжею.

Так, вчені зробили висновок, що собаки таємно засуджують людину, коли вона робить помилки. Але це роблять лише самки собак. Самцям за фактом практично наплювати на рівень здібностей людини.

[ + – ] Так, вчені зробили висновок, що собаки таємно засуджують людину, коли вона робить помилки. Але це роблять лише самки собак. Самцям за фактом практично наплювати на рівень здібностей людини Фото: Instagram harlowandsage

"Виходить самки собак визначають рівень компактності людини і ставляться до неї по-різному, особливо якщо це стосується самих собак, зокрема йдеться про харчування", — каже Хітомі Чиджієва з Кіотського університету.

Попередні дослідження вже показували, що самки собак більше налаштовані на взаємодію з людьми, ніж самці.

Тепер японські вчені хочуть провести нові експерименти, щоб з'ясувати, як саме статеві відмінності у собак впливають на їхнє ставлення до людей. Також предметом майбутніх досліджень стане вивчення того, чи собаки нас оцінюють як надійного партнера.

Фокус вже писав про те, що особливий стиль виховання впливає на те, яким виросте ваш собака. Якщо дотримуватися певних правил виховання, то ваш домашній улюбленець виросте життєрадісним та розумним.

Що стосується інших домашніх улюбленців, наприклад, кішок, як уже писав Фокус, вчені розповіли, чи можна їм давати молоко.