Особливий стиль виховання впливає на те, яким виросте ваш собака: у чому секрет

Ваш домашній улюбленець стане більш життєрадісним і спокійним, якщо дотримуватись певних правил під час його виховання.

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Американські вчені вважають, що те, як ви виховуєте свого собаку, безпосередньо впливає на те, яким він виросте. Якщо людина завжди уважно ставиться до потреб свого домашнього улюбленця і правильно реагує на поведінку собаки, то він стає більш життєрадісним, товариським, спокійним та розумним, пише ScienceAlert.

Стиль виховання дітей впливає на їх розвиток і те, ким вони стануть, коли виростуть. Вчені з Університету штату Орегон, США вважають, що подібний вплив виховання також є і у відносинах між людьми та собаками.

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Вчені запросили до участі у дослідженні 50 власників собак, які попередньо розповіли про те, як вони виховують своїх домашніх вихованців. За результатами опитування, вчені розділили власників собак на три групи, залежно від стилю їхнього виховання:

Група з присутністю авторитетного виховання, тобто з наявністю великих очікувань і високою реакцією у відповідь;

Група з присутністю авторитарного стилю, тобто з наявністю великих очікувань і низькою реакцією у відповідь;

Група з присутністю поблажливого виховання, тобто з наявністю невеликих очікувань, але з високою реакцією у відповідь.

Після цього вчені провели кілька поведінкових тестів, щоб з'ясувати, наскільки собаки прив'язані до своїх господарів, наскільки вони соціалізовані і наскільки добре у собак відбувається взаємодія з людиною.

[ + – ] Американські вчені вважають, що те, як ви виховуєте свого собаку, безпосередньо впливає на те, яким він виросте. Якщо людина завжди уважно ставиться до потреб свого домашнього улюбленця і правильно реагує на поведінку собаки, то він стає більш життєрадісним, більш товариським, спокійним та розумним. Фото: Pixabay

Як показали тести, найкращі результати показали собаки, яких застосовувався авторитетний стиль виховання. Ці домашні улюбленці були більш прив'язані до свого власника, товариські і могли виконувати різні завдання абсолютно без проблем. Зокрема, з успішним виконанням завдань, що є показником вищого розумового розвитку, не впоралися собаки з авторитарної та поблажливої групи.

За словами вчених, за авторитетного стилю виховання собаки відчувають велику підтримку від своїх господарів, а тому відчувають у собі велику впевненість.

"Поведінка та розвиток собак у дорослому віці безпосередньо залежить від стилю їх виховання. Це впливає на пізнання світу собаками, на їхній розум і загальний розвиток. Це говорить про те, що люди, які приділяють багато часу на те, щоб зрозуміти, чого хоче собака і задовольняють її потреби, швидше за все матимуть надійного друга, життєрадісного та спокійного собаку", — каже Монік Уделл з Університету штату Орегон.

За словами вчених, у відносинах між власником та собакою відіграє важливу роль емоційний зв'язок, як і між батьками та дітьми. Але вчені планують і надалі продовжувати своє дослідження та збільшити вибірку респондентів, щоб можливо дізнатися ще щось нове про взаємодію собак та людини та її вплив на домашніх улюбленців.

Як вже писав Фокус, нове дослідження показало, що собак потрібно гладити якнайчастіше, адже це позитивно впливає на мозок людини.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що собаки можуть розпізнавати стрес людини за запахом.